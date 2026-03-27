Juventus avança por Lewandowski e envia emissário à Polônia para convencer atacante do Barcelona
Clube italiano trata atacante como plano A para reforçar o ataque
A Juventus intensificou os movimentos para tentar contratar Robert Lewandowski a partir de julho e já trata o atacante do Barcelona como prioridade absoluta para reforçar o setor ofensivo. O clube italiano enviou um representante à Polônia durante a pausa internacional como parte da estratégia para seduzir o jogador e apresentá-lo ao projeto esportivo.
De acordo com o jornal La Gazzetta dello Sport, um emissário ligado ao departamento esportivo da Juventus esteve presente na partida entre Polônia e Albânia — vencida pelos poloneses com gol de Lewandowski — para reforçar o interesse e manter contato direto com o entorno do atleta.
A investida ocorre em um momento de indefinição no Barcelona. O clube catalão pretende renovar o contrato do atacante, mas com redução salarial e vínculo mais curto. Lewandowski, por sua vez, indicou que só tomará uma decisão ao fim da temporada.
Internamente, a Juventus trabalha com dois cenários. Lewandowski é o plano A, enquanto Randal Kolo Muani, atualmente emprestado ao Tottenham pelo PSG, aparece como alternativa imediata.
A diretoria também tenta avançar na renovação de Dusan Vlahovic, mas entende que precisa de mais um nome de peso para o ataque. Por isso, aguarda uma definição do polonês antes de avançar em outras negociações.
Além da Juventus, o atacante também desperta interesse de outros mercados. Clubes da MLS, como Chicago Fire e Orlando City, além de equipes da Turquia, monitoram a situação. Uma transferência para a Arábia Saudita, no entanto, é considerada improvável por razões familiares.