Serie A Juventus derrota o Pisa por 2 a 0, com um gol contra, e se aproxima do topo no Italiano Apesar do momento favorável na classificação, a Juventus pode terminar a rodada fora do G4, que garante vaga na Champions League

A Juventus aproveitou a oportunidade de enfrentar um time ameaçado de rebaixamento, venceu o Pisa por 2 a 0, com um gol contra, neste sábado pela 17ª rodada do Italiano e se aproximou da líder do campeonato, a Inter de Milão, que tem 33 pontos. A Juventus chegou aos 32, enquanto o Pisa permanece com 11, na penúltima colocação.

Apesar do momento favorável na classificação, a Juventus pode terminar a rodada fora do G4, que garante vaga na Champions League. Atrás de Inter e Milan (32 pontos), o time do técnico Luciano Spalletti pode ser ultrapassado por Napoli (31) e Roma (30), que ainda jogam neste fim de semana. Além disso, os dois clubes de Milão e o Napoli ainda têm uma partida a menos.



Mesmo na condição de visitante, a Juventus procurou pressionar o Pisa no primeiro tempo. O time tentava, com uma marcação alta, pressionar a saída de bola do adversário. Com a bola nos pés, porém, a Juventus era pouco contundente e as reais chances de perigo para Semper, goleiro do Pisa, foram raras. Inicialmente empenhado em se defender, o Pisa se soltou no final e conseguiu o lance mais perigoso da etapa inicial, com uma bola no travessão.

No segundo tempo, o Pisa buscou mais o ataque e colocou mais uma bola na trave, mas a postura ofensiva proporcionou mais espaço para a Juventus. Os visitantes conseguiram abrir o placar com um gol contra aos 28 minutos. Após cruzamento pela esquerda, Calabresi disputou a bola com Kalulu e acabou tocando para o próprio gol. A vantagem no placar deu mais tranquilidade para a Juventus, que conseguiu o segundo gol em um contra-ataque já nos acréscimos. Aos 47, Yildiz só teve o trabalho de tocar para o gol aberto e garantiu a segunda vitória seguida para Juventus fechar o ano.



Na 18ª rodada do Italiano, a Juventus recebe o Lecce no dia 3 de janeiro. O Pisa visita o Genoa no mesmo dia.

