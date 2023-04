A- A+

Futebol Internacional Juventus e Inter empatam no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália Jogo de volta será no dia 26 de abril, no San Siro

Juventus e Inter de Milão empataram em 1x1 nesta terça-feira (4), no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, em um duelo que terminou com cenas de confusão após os 'nerazurri' deixarem tudo igual com um pênalti e Romelu Lukaku ser expulso por provocação ao comemorar o gol.

Em Turim, os 'bianconeri' acharam que venceriam depois que o colombiano Juan Cuadrado, após um cruzamento de Adrien Rabiot a sete minutos do final, marcou com um chute rasteiro e cruzado.

Mas a Inter conseguiu o empate graças a um toque de mão do zagueiro brasileiro Bremer. Lukaku (90+5) marcou e em seguida recebeu o segundo cartão amarelo porque o árbitro considerou que ele havia provocado os torcedores ao comemorar seu gol.

O atacante belga havia recebido o primeiro cartão por cometer uma falta dura aos 80 minutos.

"O Lukaku sempre comemora gols assim, aí infelizmente houve uma briga, isso vai nos privar de dois jogadores fundamentais no jogo de ida. Dominamos sem conseguir marcar, mas não posso culpar meus jogadores por nada, foi um bom jogo em um momento difícil para nós", analisou o técnico da Inter, Simone Inzaghi.

- 'A 20 segundos do fim...' -

Até a reta final mais agitada, com gols e polêmica, o jogo havia sido vibrante, com oportunidades para as duas equipes numa repetição da final de 2022 que a Inter venceu (4-2 após a prorrogação).

As melhores chances do time local foram do argentino Ángel Di María (4') e o sérvio Dusan Vlahovic, com duas cabeçadas (38' e 47').

Pela Inter, o croata Marcelo Brozovic (33') e o armênio Henrikh Mkitaryan (64') também rondaram o gol.

"O resultado me parece justo, eles tiveram chances e nós também. É uma pena porque a 20 segundos do final era uma situação evitável", disse o técnico do time 'bianconero', Massimiliano Allegri, se referindo ao gol de pênalti sofrido por sua equipe.

A vaga na final será disputada no jogo de volta, no dia 26 de abril, no estádio San Siro, entre os dois favoritos ao título. Na outra semifinal, o Cremonese, lanterna da Serie A, e a Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (5).

