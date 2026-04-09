Juventus faz sondagem ao Liverpool para contar com Alisson, diz jornal italiano

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O goleiro Alisson está no radar da Juventus e pode trocar a Inglaterra pela Itália. Cotado para substituir Di Gregorio, o brasileiro é uma das prioridades do clube de Turim já visando a próxima temporada.



De acordo com informações do jornal Gazzeta Dello Sport, a diretoria alvinegra já teria iniciado uma série de conversações com os dirigentes do Liverpool para viabilizar a transferência.



A publicação destacou em sua edição desta quinta-feira que o jogador brasileiro "está aberto à proposta da Juventus" e ele viria para assinar "um contrato de três anos".





Aos 33 anos, Alisson tem vínculo vigente com o Liverpool e conta com títulos de expressão pelo clube da camisa vermelha. Entre as conquistas mais relevantes estão uma Premier League e uma Liga dos Campeões.



Como Di Gregorio tem saída quase certa da Juventus, as negociações devem avançar nas próximas semanas. Assim, Alisson, que já defendeu a Roma por duas temporadas pode marcar o seu retorno à Itália.



Em meio ao interesse da equipe de Turim, Alisson vem trabalhando para se recuperar de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Presença constante nas convocações do técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, ele espera retornar aos campos no final do mês de abril.

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