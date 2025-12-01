Juventus ficará sem seu artilheiro Vlahovic por dois ou três meses

A- A+

A Juventus, que vem enfrentando dificuldades tanto na Serie A quanto na Liga dos Campeões, ficará sem seu artilheiro, o sérvio Dusan Vlahovic, que sofreu uma lesão no adutor que o deixará afastado dos gramados por um período de dois a três meses, segundo a imprensa italiana.

Vlahovic se lesionou no sábado, durante a partida da Serie A contra o Cagliari. "Exames revelaram uma lesão grave na junção musculotendínea do adutor longo da perna esquerda", afirmou a 'Juve' em um breve comunicado à imprensa nesta segunda-feira (1º).

"Serão necessárias novas consultas médicas para determinar as opções de tratamento mais adequadas", acrescentou o clube mais vitorioso do futebol italiano, sem especificar a duração da ausência.

O jornal esportivo La Gazzetta dello Sport estimou que sua ausência poderá durar três meses, enquanto a Sky Sport Italia noticiou um retorno aos gramados em fevereiro de 2026.

O sérvio de 25 anos marcou seis gols nesta temporada, três no campeonato italiano e três na Liga dos Campeões.

Desde agosto, ele recuperou a titularidade, que havia perdido na temporada passada (10 gols no campeonato).

A Juventus, comandada por Luciano Spalletti desde o final de outubro, ocupa atualmente a sétima posição na Serie A, cinco pontos atrás do líder Milan, após treze rodadas.

Na Liga dos Campeões, o time de Turim ocupa a 22ª posição com apenas seis pontos em 15 possíveis e corre o risco de ser eliminado dos playoffs que definem a classificação para as oitavas de final.

