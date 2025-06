Juventus goleia Wydad e se garante nas oitavas da Copa de Clubes

A- A+

A Juventus garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, graças à goleada sobre o Wydad Casablanca por 4x1 neste domingo (22), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde os marroquinos não conseguiram retribuir o apoio apaixonado de sua torcida.

Yildiz, de 20 anos, foi fundamental nos três primeiros gols da Juve: forçou um gol contra do zagueiro Abdelmounaim Boutouil (6') e esbanjou talento e categoria para balançar as redes outras duas vezes (16' e 69').

O Wydad ainda diminuiu com Thembinkosi Lorch (25'), em mais um belo gol, mas nos acréscimos, Dusan Vlahović (90'+4') transformou a vitória em goleada e selou a classificação da Juventus às oitavas de final, depois dos 5 a 0 sobre o Al-Ain no jogo de estreia.

"O adversário se preparou bem. Tentamos pressionar e, no final, mostramos nossa qualidade", avaliou o técnico do time italiano, Igor Tudor.

- Juve pisa no acelerador -

Yildiz, autor de um gol na primeira rodada contra o Al-Ain, precisou de apenas 16 minutos para definir o duelo contra o Wydad.

Nos primeiros minutos de bola rolando, o atacante turco recebeu passe dentro da área e chutou, a bola foi desviada pelo zagueiro Abdelmounaim Boutouil e entrou.

Pouco depois, Yldiz marcou um dos gols mais bonitos da competição, recebendo passe de Andrea Cambiaso, que havia driblado um adversário e passado a bola entre dois zagueiros, e batendo firme da entrada da área no ângulo do goleiro Mehdi Benabid.

Thembinkosi Lorch, com uma finalização de cavadinha em um contra-ataque, levou ao delírio os torcedores do Wydad, que acenderam bombas de fumaça nas arquibancadas.

Mas Yildiz acabou com a festa marroquina fazendo o terceiro da Juve depois de receber na área de Randal Kolo Muani, driblar um zagueiro e tocar com categoria no canto.

"Está sendo um torneio incrível, tudo perfeito. Vamos torcer para que possamos continuar assim", disse o atacante turco à plataforma DAZN.

Na reta final, Vlahović fez o quarto de pênalti e selou a goleada da Juve, que pisou no acelerador e se juntou a Flamengo e Bayern de Munique como os únicos que conseguiram a classificação antecipada até aqui.

O outro gigante do Grupo G é o Manchester City, que estreou vencendo o Wydad por 2 a 0 e também pode garantir vaga nas oitavas de final neste domingo, caso vença o Al-Ain.

Nesse cenário, Juventus e City decidiriam a liderança da chave na terceira e última rodada, na próxima quinta-feira, em Orlando.

"Eles [Manchester City] são um grande time. Já os enfrentamos na Liga dos Campeões, embora esta seja uma história completamente diferente, com times diferentes. Para mim, pessoalmente, será ótimo jogar contra o melhor técnico do mundo [Pep Guardiola]", disse Igor Tudor.



- Escalações:

Juventus: Michele Di Gregorio - Pierre Kalulu Kyatengwa, Nicolò Savona, Lloyd Kelly - Alberto Baio (Nicolás González 72'), Weston McKennie (cap) (Teun Koopmeiners 46'), Khéphren Thuram-Ulien, Andrea Cambiaso - Francisco Conceição (Manuel Locatelli 72'), Kenan Yildiz (Federico Gatti 84'), Randal Kolo Muani (Dusan Vlahovic 72'). Técnico: Igor Tudor.

Wydad Casablanca: El Mehdi Benabid - Abdelmounaim Boutouil (Jamal Harkass 78'), Bart Meijers (Selemani Mwalimu 46'), Guilherme Oliveira, Fahd Moufi (Stéphane Aziz Ki 87'), Mohamed Moufid - Noureddine Amrabat (cap), El Mehdi Moubarik, Oussama Zemraoui (Cassius Mailula 78'), Thembinkosi Lorch - Samuel Obeng (Omar Al Soma 46'). Técnico: Amine Benhachem.

