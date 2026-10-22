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Futebol Juventus tem sequência de vitórias interrompida na Liga Europa; Benfica é o novo líder Após vencer nas duas primeiras rodadas, a Juve uma das grandes favoritas desta edição agora aparece em sétimo lugar, com 7 pontos

A Juventus não passou de um empate em 2 a 2 em casa contra o Rennes, nesta quinta-feira (22), pela terceira rodada da Liga Europa, e cedeu a liderança ao Benfica, que goleou o Omonia Nicosia, no Chipre, por 4 a 1.

Com um aproveitamento de 100% e 9 pontos, o Benfica ocupa a primeira posição na fase de liga de 36 equipes, graças a um saldo de gols superior ao das outras quatro equipes que, até o momento, venceram todos os seus três jogos: Bayer Leverkusen, Bournemouth, Ferencváros e Olympiacos.

Após vencer nas duas primeiras rodadas, a Juve — uma das grandes favoritas desta edição — agora aparece em sétimo lugar, com 7 pontos.

O tradicionalíssimo time italiano conseguiu, ao menos, evitar a derrota: após sair atrás no placar contra o Rennes, da França, buscou o empate em 2 a 2 graças a um pênalti convertido pelo alemão Nick Woltemade, aos 22 minutos do segundo tempo (67').

Quem também viu sua sequência de vitórias ser interrompida foi o líder do Campeonato Francês, o Lyon (12º colocado, com 6 pontos), que foi derrotado por 3 a 0 pelo Hoffenheim, da Alemanha.

Outro grande nome da competição, o Milan, perdeu pelo mesmo placar para o Bournemouth, após ficar numa situação complicada com a expulsão do goleiro Mike Maignan, aos 27 minutos de jogo.

A equipe 'rossonera' está agora numa situação delicada, ocupando a 24ª posição com apenas três pontos conquistados de um total de nove possíveis.

Em situação ainda pior está outro ex-campeão europeu, o Olympique de Marselha (34º), que perdeu por 1 a 0 na Áustria para o Sturm Graz e ainda não pontuou, somando três derrotas em seus três jogos.

As duas equipes espanholas na disputa não haviam vencido nas duas primeiras rodadas, mas ambas conquistaram sua primeira vitória nesta quinta-feira: o Celta de Vigo (25º, 3 pontos) venceu o Celtic por 2 a 1 em Glasgow, com dois gols de Javi Rodríguez, enquanto a Real Sociedad (14ª, 4 pontos) aplicou uma goleada de 6 a 0 sobre o Lillestrom, na Noruega, com dois gols marcados tanto por Sergio Gómez quanto por Luka Sucic.

Na Conference League, foi disputada nesta quinta-feira a segunda rodada. Oito equipes lideram a tabela com duas vitórias em dois jogos, sendo o grego Panathinaikos o primeiro colocado pelo critério de saldo de gols.

Outro time que soma seis pontos é o suíço Lugano, que venceu por 5 a 2, fora de casa, o espanhol Getafe, equipe que ocupa apenas a 30ª posição, com um ponto conquistado nestas duas primeiras rodadas.

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