Futebol Italiano Juventus vence Cagliari e assume liderança provisória do Italiano Com 29 pontos, a 'Velha Senhora' ultrapassa a Inter de Milão (28 pontos)

A Juventus fez o dever de casa e venceu o Cagliari diante de sua torcida por 2 a 1 neste sábado (11), resultado que coloca o time de Turim na liderança provisória do Campeonato Italiano.

Com 29 pontos, a 'Velha Senhora' ultrapassa a Inter de Milão (28 pontos), que no domingo recebe o Frosinone no estádio Giuseppe Meazza, no fechamento da 12ª rodada.

A Juve abriu o placar no segundo tempo com o brasileiro Bremer completando de cabeça uma bola levantada por Filip Kostic (60'). Dez minutos depois, Daniele Rugani ampliou após cobrança de escanteio.

O Cagliari chegou a diminuir com Alberto Dossena (75'), mas a reação parou por aí.

Esta é a quinta vitória consecutiva da Juventus, que nesta temporada foi excluída das competições europeias e tem como principal objetivo reconquistar o 'Scudetto', que não vem desde 2020.

Mais cedo, o Milan cedeu empate em 2 a 2 com o Lecce, em jogo em que acabou perdendo o atacante português Rafael Leão por lesão.

Leão sentiu a coxa depois de uma arrancada logo no início da partida e foi substituído pelo suíço Noah Okafor (9').

A princípio, sua ausência não foi um problema para a equipe, já que Olivier Giroud (28') e Tijjani Reijnders (35') fizeram 2 a 0 para os 'rossoneri'.

No entanto, o Lecce reagiu no segundo tempo e chegou ao empate com gols de Nicola Sonsone (66') e Lameck Banda (70').

Nos acréscimos, a virada quase aconteceu com Roberto Piccoli assustando o goleiro Mike Maignan em batida forte de fora da área (90'+4), segundos depois de Giroud ter sido expulso.

Com este empate, o Milan, que na última quarta-feira venceu o Paris Saint-Germain por 2 a 1 pela Liga dos Campeões, chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Italiano (duas derrotas e dois empates).

Atualmente na terceira posição com 23 pontos, o time 'rossonero' pode cair para quarto se o Napoli vencer o Empoli no domingo.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília):

Sexta-feira:

Sassuolo - Salernitana 2 - 2

Genoa - Hellas Verona 1 - 0

Sábado:

Lecce - Milan 2 - 2

Juventus - Cagliari 2 - 1

(16h45) Monza - Torino

Domingo:

(08h30) Napoli - Empoli

(11h00) Udinese - Atalanta

Fiorentina - Bologna

(14h00) Lazio - Roma

(16h45) Inter - Frosinone

