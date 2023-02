A- A+

Futebol Italiano Juventus vence clássico de Turim no Italiano Vitória bianconera foi marcada por gols brasileiros

A Juventus deu continuidade à sua escalada na tabela do Campeonato Italiano ao vencer nesta terça-feira (28) o Clássico della Molle contra o Torino por 4x2, na 24ª rodada da competição, no Allianz Stadium.

Com o resultado de hoje, a Juve chegou à sua quarta vitória consecutiva para ocupar a sétima posição com 35 pontos, seis atrás da Atalanta (6ª), que está no posto que dá vaga para a próxima Liga Conferência.

Aos poucos, a 'Velha Senhora' vai se aproximando da zona de classificação para a Liga dos Campeões, que termina na Lazio (4ª), com 45 pontos.

Juan Cuadrado (16'), Danilo (45'+1), Bremer (71') e Adrien Rabiot (80') marcaram para a Juventus, que ficou duas vezes atrás no placar, com Yann Karamoh (2') e Antonio Sanabria (43') balançando as redes para o Torino.

Além da vitória, a outra boa notícia para os 'bianconeri' foi o retorno do meia francês Paul Pogba quase 11 meses depois de seu último jogo oficiai.

Pogba entrou no lugar do jovem argentino Enzo Barrenechea no minuto 69, quando o duelo estava empatado em 2x2, embora não tenha participado diretamente de nenhum dos gols da Juve enquanto esteve em campo.

Seu último jogo tinha sido no dia 19 de abril do ano passado, ainda com a camisa do Manchester United, na Premier League contra o Liverpool (derrota por 4x0).

Com problemas na panturrilha, ele não pôde terminar a temporada com os 'Red Devils', encerrando de maneira melancólica sua passagem por Old Trafford.

Em seu retorno à Juventus, onde já tinha se destacado entre 2012 e 2016, Pogba sofreu com problemas físicos e teve uma lesão grave no joelho, pela qual teve que passar por cirurgia e não pôde disputar a Copa do Mundo de 2022.

