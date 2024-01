Juventus vence e encosta na líder Inter; Napoli perde e agrava crise

A- A+

A Juventus (2ª) sofreu, mas conseguiu uma vitória de virada por 2 a 1 sobre a lanterna Salernitana neste domingo (7), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano e encostou na líder Inter de Milão.

Três dias depois de ter goleado esse mesmo adversário nas oitavas de final da Copa da Itália (6 a 1), a Juve não repetiu a mesma atuação e encontrou dificuldades jogando debaixo de chuva em Salerno.

Os 'bianconeri' saíram atrás no placar com o meia Giulio Maggiore marcando no final do primeiro tempo (39').

Depois do intervalo, a expulsão do autor do gol da Salernitana pelo segundo cartão amarelo (53') facilitou a vida da Juventus, que chegou ao empate com o inglês Samuel Iling (65').

A virada e os três pontos só vieram nos acréscimos, em uma cabeçada do sérvio Dusan Vlahovic (90'+1).

Com o resultado, o time de Turim diminui a vantagem da líder Inter para dois pontos. Por sua vez, a Salernitana segue na última posição com apenas 12 pontos.

Mais cedo, o atual campeão Napoli foi derrotado pelo Torino por 3 a 0 e agravou sua crise na temporada.

O time napolitano, sem Victor Osimhen, que está na Copa da África com a Nigéria, nem o goleiro Alex Meret, lesionado, sofreu com os gols de Antonio Sanabria (43'), Nikola Vlasic (52') e Alessandro Buongiorno (66').

Como símbolo do nervosismo do elenco, Pasquale Mazzochi, que chegou à equipe nesta semana vindo da Salernitana, foi expulso em seu primeiro jogo pelo Napoli, quatro minutos depois de sair do banco e entrar em campo.

A equipe do técnico Walter Mazzarri, que não esteve na beira do campo por ter sido expulso contra o Monza na rodada passada, sofreu sua sétima derrota na temporada, a quarta nos últimos sete jogos.

Com o resultado, o Napoli é agora o nono colocado com 28 pontos, a 20 da liderança e a cinco da quarta posição, que classifica para a Liga dos Campeões.

Também neste domingo, o Milan, em busca de uma reação depois de uma discreta primeira metade de temporada, venceu o Empoli fora de casa por 3 a 0 e se consolidou na terceira posição da tabela.

O inglês Ruben Loftus-Cheek abriu o placar no início da partida (11'), aproveitando boa assistência na área do português Rafael Leão.

Depois, o francês Olivier Giroud ampliou cobrando pênalti (39') e chegou a seu nono gol no campeonato.

Giroud encerrou uma seca de quase dois meses sem balançar as redes, desde o empate em 2 a 2 com o Lecce no dia 11 de novembro, e se iguala a Domenico Berardi (Sassuolo) na vice-artilharia da Serie A, ainda longe do argentino Lautaro Martinez (Inter de Milão), artilheiro isolado com 16 gols.

O terceiro foi do jovem Chaka Traoré (88'), de 19 anos, que marcou pela primeira vez na Serie A, minutos depois de entrar em campo, completando jogada de contra-ataque iniciada pelo americano Christian Pulisic.

Com a vitória, o Milan chega a 39 pontos e abre seis de vantagem sobre a Fiorentina (4ª), que no sábado foi derrotada pelo Sassuolo (14º).

A única má notícia para o técnico Stefano Pioli, criticado desde a eliminação milanista na Liga dos Campeões, foi a lesão de Alessandro Florenzi.

Por sua vez, a Lazio (6ª) venceu a Udinese (16ª) fora de casa por 2 a 1, graças a um gol do uruguaio Matías Vecino (76').

E no último jogo do dia, Roma (8ª) e Atalanta (6ª) empataram em 1 a 1 no Estádio Olímpico da capital.

Teun Koopmeiners abriu o placar para a 'Dea' (9') e o argentino Paulo Dybala empatou cobrando pênalti para os 'giallorossi', que tiveram o técnico José Mourinho expulso.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Bologna - Genoa 1 - 1

- Sábado:

Inter - Hellas Verona 2 - 1

Frosinone - Monza 2 - 3

Lecce - Cagliari 1 - 1

Sassuolo - Fiorentina 1 - 0

- Domingo:

Empoli - Milan 0 - 3

Udinese - Lazio 1 - 2

Torino - Napoli 3 - 0

Salernitana - Juventus 1 - 2

Roma - Atalanta 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 48 19 15 3 1 44 9 35

2. Juventus 46 19 14 4 1 29 12 17

3. Milan 39 19 12 3 4 35 20 15

4. Fiorentina 33 19 10 3 6 27 19 8

5. Bologna 32 19 8 8 3 22 16 6

6. Atalanta 30 19 9 3 7 30 21 9

7. Lazio 30 19 9 3 7 23 20 3

8. Roma 29 19 8 5 6 31 21 10

9. Napoli 28 19 8 4 7 28 24 4

10. Torino 27 19 7 6 6 18 18 0

11. Monza 25 19 6 7 6 19 20 -1

12. Genoa 21 19 5 6 8 20 24 -4

13. Lecce 21 19 4 9 6 20 25 -5

14. Sassuolo 19 19 5 4 10 26 33 -7

15. Frosinone 19 19 5 4 10 25 34 -9

16. Udinese 17 19 2 11 6 19 30 -11

17. Cagliari 15 19 3 6 10 17 32 -15

18. Hellas Verona 14 19 3 5 11 16 26 -10

19. Empoli 13 19 3 4 12 10 33 -23

20. Salernitana 12 19 2 6 11 16 38 -22

