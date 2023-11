A- A+

Campeonato Italiano Juventus vence Fiorentina e segue firme na vice-liderança do Italiano A 11ª rodada termina nesta segunda-feira com os jogos Frosinone x Empoli e Torino x Sassuolo

A Juventus se consolidou na segunda posição, atrás da Inter de Milão, com sua vitória sobre a Fiorentina (1-0), neste domingo (5), pela 11ª rodada da Serie A.

Graças a este oitavo triunfo da temporada no campeonato, os 'bianconeri' somam 26 pontos, dois atrás da Inter, que segue líder isolado.

Em Florença, a equipe de Turim fez um jogo sério, que rapidamente rendeu frutos com um gol ainda no primeiro tempo.

O jovem Fabio Miretti, de 20 anos, revelado no clube piemontês, marcou seu primeiro gol com a camisa da 'Vecchia Signora' aos 10 minutos.

Miretti concluiu para as redes uma boa jogada coletiva da equipe de Allegri finalizando um cruzamento do sérvio Filip Kostic na primeira trave (1-0).

A 'Viola' fez tentativas tímidas de empatar, que foram frustradas pelo goleiro polonês Wojciech Szczesny, especialmente após uma cobrança de falta direta rasteira do capitão Cristiano Biraghi (45').

No segundo tempo, a Fiorentina controlou a bola, mas não encontrou espaços para superar a sólida defesa da equipe de Turim, que não sofre nenhum gol desde 23 de setembro.

Com um jogo em casa contra a Inter no final do mês, a Juve permanece na segunda posição por enquanto, à frente do Milan, que perdeu por 1 a 0 em casa para a Udinese no sábado.

Horas antes neste domingo, a Roma venceu o Lecce de virada por 2 a 1 com dois gols nos acréscimos conseguindo assim um resultado que a leva à oitava posição, com 17 pontos.

A 11ª rodada termina nesta segunda-feira com os jogos Frosinone x Empoli e Torino x Sassuolo.

