Juventus vence Lazio na ida da semifinal da Copa da Itália

A- A+

A Juventus, em crise no Campeonato Italiano, deu um grande passo rumo à decisão da Copa da Itália, ao vencer a Lazio por 2x0 nesta terça-feira (2), no jogo de ida da semifinal, em Turim.

A 'Velha Senhora', que no último fim de semana foi derrotada pela Lazio em Roma (1x0), na 30ª rodada da Serie A, conseguiu sua vingança com os gols de Federico Chiesa (50') e Dusan Vlahovic (64').

Agora, o time ‘bianconero’ terá que ratificar a classificação no jogo de volta, daqui a três semanas, no Estádio Olímpico da capital, contra uma Lazio que se mostrou tímida no segundo jogo sob o comando do técnico Igor Tudor.

"Precisávamos de um jogo assim depois de um período muito difícil, mas nada está garantido para a final. Vai ser difícil novamente contra a boa equipe da Lazio na volta", declarou Vlahovic, que marcou seu 16º gol na temporada.

Daqui até o jogo de volta, a Juventus precisa se recuperar no Campeonato Italiano: desde o final de janeiro, o time somou apenas sete pontos em 27 possíveis e o futuro do técnico Massimiliano Allegri está indefinido.

A outra semifinal será entre Fiorentina, vice-campeã em 2023, e Atalanta. O jogo de ida será nesta quarta-feira, no estádio Artemio Franchi, em Florença.

A decisão da Copa da Itália está programada para o dia 15 de maio. A Inter de Milão, atual bicampeã, foi eliminada nas oitavas de final pelo Bologna (2x1 na prorrogação).

Veja também

Mando de campo Ceará defende que partida contra Sport seja fora de Pernambuco ou com portões fechados