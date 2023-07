A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Juventus vence Milan nos pênaltis em amistoso na Califórnia

A Juventus venceu o Milan por 4 a 3 nos pênaltis em um amistoso de pré-temporada entre clubes italianos na quinta-feira (27), em Carson, na Califórnia, depois de um empate (2-2) no tempo regulamentar.

Os dois gigantes da Serie A italiana fizeram uma partida interessante no Dignity Health Sports Park, casa do Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS).

O zagueiro alemão Malick Thiaw colocou o Milan na frente aos 23 minutos, subindo bem na área para desviar de cabeça uma cobrança de falta em que Theo Hernandez alçou a bola na área.

A Juve empatou 10 minutos depois em um escanteio com Danilo concluindo de pé direito após uma confusão na área.

O Milan recuperou a vantagem aos 39 minutos também após um escanteio, quando Thiaw desviou de cabeça um cruzamento de Christian Pulisic na direção de Olivier Giroud, que girou e chutou de primeira.

A equipe de Turim voltou a empatar com Daniele Rugani desviando uma cobrança de falta de Federico Chiesa dentro da área.

As duas equipes fizeram então uma série de substituições, colocando em campo principalmente reservas e jogadores jovens e a qualidade e intensidade do jogo rapidamente se dissipou.

A partida, que faz parte do 'Soccer Champions Tour' deste verão norte-americano, foi decidida nos pênaltis, na qual o goleiro reserva da Juve, Carlo Pinsoglio, defendeu três cobranças garantindo assim a vitória do time do técnico Massimiliano Allegri.

As duas equipes encerram a excursão com jogos contra os melhores times espanhóis. O Milan enfrenta o Barcelona em Las Vegas na terça-feira, dia 1º de agosto, e a Juventus encara o Real Madrid em Orlando na quarta-feira.

