FUTEBOL INTERNACIONAL Juventus vence Roma e fica a 2 pontos da líder Inter Com 43 pontos, a 'Juve' continua em segundo lugar, mas agora está mais perto da Inter (1º, 45), que na sexta-feira empatou em 1 a 1 com o Genoa (12º)

A Juventus derrotou a Roma por 1 a 0 no último jogo da Serie A de 2023, neste sábado (30) no encerramento da 18ª rodada do campeonato italiano, onde a equipe de Turim reduziu para dois pontos a diferença em relação à líder Inter de Milão.

Com 43 pontos, a 'Juve' continua em segundo lugar, mas agora está mais perto da Inter (1º, 45), que na sexta-feira empatou em 1 a 1 com o Genoa (12º).

No duelo de maior destaque deste sábado no 'Calcio', o primeiro tempo teve ritmo acelerado e chances para as duas equipes. Bryan Cristante, da Roma, acertou a trave aos 4 minutos e o sérvio Filip Kostic, da Juve quase marcou com um chute de primeira aos 43 minutos, mas foi impedido no último momento pelo zagueiro Evan Ndicka.

A abertura do placar veio logo após o intervalo, por meio do francês Adrien Rabiot (47'), que bateu o português Rui Patricio com um disparo cruzado na área, após uma assistência de calcanhar do sérvio Dusan Vlahovic.

A Juventus voltou a marcar aos 88 minutos, mas o gol de Federico Chiesa foi anulado por impedimento.

A Roma não conseguiu evitar de terminar o ano desta forma e não conseguiu dar continuidade ao ímpeto obtido com a vitória por 2 a 0 sobre o Napoli no último sábado. A equipe da capital poderia ter empatado nos acréscimos com uma cabeçada do iraniano Sardar Azmoun (90'+3), mas o placar ficou no 1 a 0, para alívio dos 'tifosi' de Turim.



A Roma é a sétima na classificação, com 28 pontos, os mesmos do Napoli (8º), a quem supera graças a um melhor saldo de gols. Os dois estão a cinco pontos da 'zona da Champions'.

- Milan vence no sufoco -

Mais cedo, o Milan venceu com dificuldades em casa o Sassuolo (1-0), se consolidando assim como terceiro colocado.

Os 'rossoneri' mantêm três pontos de vantagem sobre a quarta colocada, a Fiorentina, que na sexta-feira venceu o Torino (10º) por 1 a 0 e alcançou os lombardos em pontos, que agora mais uma vez se distanciam nessa briga.

No primeiro tempo, o Milan teve várias chances claras, mas não conseguiu convertê-las em gol. O time teve dois tentos anulados por impedimento, marcados pelo argelino Ismaël Bennacer (7') e pelo português Rafael Leão (31').

Foi preciso esperar até o final do jogo para que o único gol fosse marcado. Uma bola de Bennacer, desviada pela defesa do Sassuolo, acabou nos pés do atacante americano Christian Pulisic que, sozinho, não perdoou o goleiro visitante (59').

Os jogadores comandados por Stefano Pioli continuaram a pressionar e Alessandro Florenzi esteve perto de marcar aos 78 minutos, mas seu chute foi para fora por pouco.

A vitória recoloca o Milan no caminho da vitória, após o empate em 2 a 2 na semana passada em visita à Salernitana.

O Sassuolo é décimo sexto com 16 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.

Nas demais partidas, o destaque foi a dura derrota de 3 a 0 sofrida pelo Bologna (5º) no campo da Udinese (15ª), que foi imposta com os gols do argentino Roberto Pereyra (23'), Lorenzo Lucca (48') e do também argentino Martín Payero (52').

O Bologna, revelação do início de temporada na Itália, vê ser interrompida sua sequência de quatro vitórias consecutivas, contando a Serie A e a Copa da Itália.

A Atalanta (6º) aproveitou para ficar a dois pontos do quinto lugar, com a vitória por 1 a 0 sobre o Lecce (13º).

A lanterna Salernitana (20ª) conquistou uma importante vitória (1-0) na casa de um adversário direto na luta pela permanência, o Hellas Verona (17º). Também diminuiu a desvantagem em relação ao Cagliari (18º) e ao Empoli (19º), que empataram em 0 a 0 na partida em que se enfrentaram.

Com 12 pontos, a Salernitana está a um ponto do Empoli e a dois de Cagliari e Hellas Verona. Este último abre a zona de salvação no campeonato italiano.

