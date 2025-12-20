A- A+

Europa Juventus vence Roma (2-1) e segue na luta pelo título do Italiano A disputa continua acirrada

A Juventus conquistou uma vitória crucial em casa por 2 a 1 diante da Roma, um adversário direto na briga na parte alta da tabela, neste sábado (20), pela 16ª rodada da Serie A.

Em um fim de semana um tanto ofuscado no Campeonato Italiano pela Supercopa da Itália, onde Napoli e Bologna disputarão o título na segunda-feira, após eliminarem Milan e Inter de Milão, respectivamente, nas semifinais, a partida em Turim foi o grande destaque, e a emoção durou até o último minuto.

O português Francisco Conceição nos últimos instantes do primeiro tempo (44') e o belga Lois Openda (70'), que balançou a rede pela primeira vez no campeonato desde que chegou vindo do Leipzig, foram os autores dos gols da vitória da equipe da casa.

Tommaso Baldanzi diminuiu aos 75 minutos para a Roma, mas a reação parou aí.

Na classificação, o time da capital tem 30 pontos e permanece em quarto lugar, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões, mas vê a Juventus, em quinto lugar, se aproximar com 29 pontos.

À frente deles estão Inter de Milão (1ª, 33 pontos), Milan (2º, 32) e Napoli (3º, 31), que disputarão suas respectivas partidas desta rodada nos dias 14 e 15 de janeiro.

No outro jogo deste sábado da Serie A, Lazio (8º) e Cremonese (11º) empataram em 0 a 0.

Mais quatro partidas serão disputadas no domingo, nenhuma delas envolvendo equipes entre as oito primeiras colocadas.

A tradicional Fiorentina, lanterna da competição, vai lutar por sua primeira vitória na atual edição da Serie A. O time de Florença vai receber a Udinese, que está atualmente na décima posição.

--- Jogos da 16ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Lazio - Cremonese 0 - 0

Juventus - Roma 2 - 1

- Domingo:

(08h30) Cagliari - Pisa

(11h00) Sassuolo - Torino

(14h00) Fiorentina - Udinese

(16h45) Genoa - Atalanta

- Quarta-feira:

(14h30) Napoli - Parma

(16h45) Inter - Lecce

- Quinta-feira:

(14h30) Hellas Verona - Bologna

(16h45) Como - Milan

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 33 15 11 0 4 34 14 20

2. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

3. Napoli 31 15 10 1 4 22 13 9

4. Roma 30 16 10 0 6 17 10 7

5. Juventus 29 16 8 5 3 21 15 6

6. Bologna 25 15 7 4 4 23 13 10

7. Como 24 15 6 6 3 19 12 7

8. Lazio 23 16 6 5 5 17 11 6

9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2

10. Udinese 21 15 6 3 6 16 22 -6

11. Cremonese 21 16 5 6 5 18 18 0

12. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

16. Genoa 14 15 3 5 7 16 23 -7

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Hellas Verona 12 15 2 6 7 13 22 -9

19. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

20. Fiorentina 6 15 0 6 9 12 26 -14

