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Futebol Juventus vira sobre Celta e mantém liderança da Liga Europa Hugo Álvarez abriu o placar para o Celta aos 18 minutos e Nick Woltemade (58') empatou no segundo tempo para a Juve, que chegou ao gol da vitória nos acréscimos com o francês Randal Kolo Muani (90'+2)

Depois da goleada por 5 a 0 sobre o NEC Nijmegen na primeira rodada, a Juventus venceu o Celta de Vigo fora de casa por 2 a 1 nesta quinta-feira (15) e manteve a liderança da Liga Europa.

Hugo Álvarez abriu o placar para o Celta aos 18 minutos e Nick Woltemade (58') empatou no segundo tempo para a Juve, que chegou ao gol da vitória nos acréscimos com o francês Randal Kolo Muani (90'+2).

Pelotão dos 100%

Foi a segunda derrota em dois jogos para o time espanhol, enquanto a Juventus, líder com seis pontos, encabeça o grupo de equipes com 100% de aproveitamento ao lado de Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bournemouth e a surpresa Omonia Nicosia.

En outro dos jogos disputados nesta quinta-feira, a Real Sociedad foi à Bélgica e saiu na frente com o gol de Beñat Turrientes (46'), mas deixou a vitória escapar na reta final quando Sekou Keita (88') empatou para o Union St-Gilloise.

Por sua vez, o Celtic prolongou seu difícil início de temporada ao sofrer a quarta derrota nos últimos cinco jogos, sendo goleado por 4 a 1 pelo Benfica, com destaque para o atacante colombiano Jhon Durán, que marcou dois gols.

O Lyon venceu por 3 a 2 o Crystal Palace, atual campeão da Liga Conferência, que sofreu sua quarta derrota na temporada, considerando todas as competições.

Jogando em casa, os franceses foram para o intervalo em boa vantagem graças a Corentin Tolisso (8') e Ernest Nuamah (45'+2).

No segundo tempo, Yéremy Pino (50') diminuiu para o Palace, mas Pavel Sulc (76') fez o terceiro do Lyon, minutos antes de Daichi Kamada (81') marcar mais um para os ingleses.

Goleadas de Milan e Leverkusen

O Bayer Leverkusen goleou o Lech Poznan por 4 a 0, mesmo placar da vitória do Milan sobre o RB Sazburg, com hat-trick do jovem italiano Alphadjo Cisse.

Contratação mais cara da história do clube lombardo, o atacante Gonçalo Ramos fechou o placar na Red Bull Arena, antes de um cartão vermelho para Filippo Terracciano (83') tirar um pouco do brilho da vitória milanista.

"Devastados"

No Estádio Municipal de Leiria, o Torreense, atual campeão da Taça de Portugal, segurava um empate contra o Sunderland até que um gol de Noah Sadiki (90'+3) definiu a vitória por 2 a 1 para os visitantes.

A equipe que ocupa a 15ª posição na segunda divisão portuguesa saiu na frente aos 37 minutos, quando o zagueiro Volnei Feltes acertou belo chute de fora da área.

O técnico do Sunderland, Régis Le Bris, colocou em campo peças-chave como Granit Xhaka e Enzo Le Fée no segundo tempo e a decisão surtiu efeito quando Jules Ahoka (67') marcou, logo em seguida, para igualar o placar.

Após uma longa revisão do VAR, que decidiu não marcar um pênalti nos instantes finais a favor do Sunderland, o Torreense ficou próximo de comemorar um ponto histórico, mas Sadiki surgiu no último suspiro para anotar o gol da vitória do time inglês.

"Sofrer um gol no último minuto é um golpe no peito", disse o técnico do Torreense, Carlos Simões. "Os jogadores estão no vestiário devastados".

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