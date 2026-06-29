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Investigação

Kaishu Sano: japonês autor de gol contra o Brasil já foi detido e investigado por agressão sexual

Sano voltou ao futebol após um juiz retirar as acusações contra ele em 2024

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Jogador japonês Kaishu Sano, de 25 anos, já foi detido e investigado por agressão sexualJogador japonês Kaishu Sano, de 25 anos, já foi detido e investigado por agressão sexual - Foto: Paul Ellis/AFP

O autor do primeiro gol contra o Brasil na partida desta segunda-feira (29) pela Copa do Mundo 2026, o jogador japonês Kaishu Sano, de 25 anos, já foi detido e investigado por agressão sexual.

Sano voltou ao futebol após um juiz retirar as acusações contra ele em 2024. O caso teria ocorrido em julho daquele ano, em Tóquio, no Japão.

Segundo apuração da AFP, a partir de informações da imprensa local, o meio-campista e dois amigos supostamente agrediram sexualmente uma mulher de 30 anos em um hotel na capital japonesa.

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Os três suspeitos chegaram a ser detidos por mais de duas semanas após serem localizados nas proximidades do local onde o crime teria ocorrido. Kaishu Sano era recém-contratado pelo time alemão Mainz.

À época, após a retirada das acusações, o atleta chegou a emitir um comunicado apresentando as mais "sinceras desculpas à vítima" por suas ações "que causaram grandes problemas".

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