Kajuru diz que Leila Pereira vai depor à CPI da Manipulação de Jogos: 'Ela faz questão de estar'

A- A+

O presidente da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), afirmou nesta quarta-feira que a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vai prestar depoimento na comissão no início de junho.

Leila pediu o adiamento de seu depoimento na CPI, criada para investigar suspeitas de manipulação de jogos no futebol brasileiro, alegando compromissos profissionais. Inicialmente, Kajuru prometeu que iria, então, fazer um requerimento de convocação da presidente. Em seguida, informou que recebeu uma ligação de Leila.

— A presidente do Palmeiras faz questão de estar aqui. Ela não recusou o convite. Ela estará aqui no dia 6 de junho, espontaneamente, para que não haja necessidade de convocação — disse o senador, logo na abertura da sessão da CPI desta quarta-feira.

A dirigente recebeu o convite oficial no mês passado e se comprometeu a comparecer nesta quarta-feira, às 11h, no Senado. No entanto, Leila alegou compromissos profissionais e o depoimento foi remarcado para o dia 5 de junho.

O Senado instalou no início de abril a Comissão Parlamentar de Inquérito com o objetivo de investigar denúncias de fraude envolvendo jogadores, dirigentes esportivos e empresas de apostas.

A criação da CPI veio depois de um levantamento divulgado pela SportRadar, empresa especializada em monitoramento de partidas e parceira da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que apontou suspeitas de fraudes em resultados de 109 partidas realizadas no Brasil em 2023.

O colegiado tem até 180 dias para concluir os trabalhos, com possibilidade de prorrogação por 90 dias. Ao fim desse período, é elaborado um relatório com as conclusões da CPI, que pode ser enviado ao Ministério Público ou à Advocacia-Geral da União, a fim de que promovam a responsabilidade civil e criminal dos infratores ou adotem outras medidas legais.

Veja também

RACISMO Técnico acusado de racismo contra árbitro no Uruguai pede demissão