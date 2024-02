Kaká escala melhores com quem jogou ou enfrentou, põe CR7 na lista e deixa Messi de fora

A- A+

Pentacampeão mundial com a Seleção, campeão mundial com o Milan e eleito o melhor jogador do mundo em 2007, Kaká elegeu um time com onze jogadores com os quais atuou ou que tenha jogado contra, mas o que chamou mesmo a atenção foi uma ausência na lista.

As atuações marcantes e a carreira vitoriosa não foram suficientes para que Lionel Messi entrasse na lista do brasileiro. Do meio de campo para frente, Kaká optou por: Iniesta, Zidane e Pirlo (o próprio ex-jogador também não se colocou na lista).

Para completar a polêmica, Kaká escolheu para o ataque, ao lado de Ronaldo e Ronaldinho, o português Cristiano Ronaldo. Vale lembrar que os dois jogaram juntos no Real Madrid, antes do brasileiro deixar a equipe, quando voltaria ao Milan.

Além desses, completam o time o goleiro Dida, os laterais Cafu e Roberto Carlos e os zagueiros Paolo Maldini e Alessandro Nesta. Ao longo da sua carreira, Kaká, aposentado dos gramados desde 2017, enfrentou Messi tanto pelo Milan, quando encarou o Barcelona, quanto pela seleção, em duelos contra os argentinos.

Em um desses confrontos, inclusive, há um registro clássico de quando, no início da carreira de Messi, em amistoso realizado em Londres, em 2006, Kaká ganhou na velocidade do argentino, atravessou quase todo o gramado de Wembley e marcou o gol que fechou a vitória de 3 a 0 do Brasil sobre a Argentina.

Veja também

Futebol Santa aproveita folga de jogos, mas terá "bloco do trabalho contínuo", garante Schulle