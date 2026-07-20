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Futebol Kaká pede reformulação no futebol brasileiro e cita exemplos de Espanha, França e Marrocos Segundo ex-jogador, a reconstrução passa por um diagnóstico profundo da estrutura nacional, envolvendo desde os clubes formadores até a preparação dos jovens atletas

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Eliminado nas oitavas de final, o Brasil deixou a Copa do Mundo cercado por questionamentos sobre o futuro da seleção. Para Kaká, o momento exige mais do que uma troca pontual: é necessário repensar o projeto do futebol brasileiro a longo prazo, com participação da CBF, dos clubes e das categorias de base.

Em análise sobre o cenário atual, o ex-jogador destacou que as últimas Copas têm mostrado sinais de que o Brasil precisa rever seus caminhos para voltar a competir no mais alto nível.

"Eu acho que estamos vivendo exatamente esse momento de reflexão A gente tem quatro anos até a próxima Copa e acho que temos que pensar muito numa reformulação de um projeto para o futebol brasileiro, o que a gente pode fazer para melhorar o futebol brasileiro."

Segundo Kaká, a reconstrução passa por um diagnóstico profundo da estrutura nacional, envolvendo desde os clubes formadores até a preparação dos jovens atletas.

"Esses momentos de Copa estão dando esses sinais de que a gente está ficando para trás. Então, essa reformulação de como a gente vai... provavelmente com a CBF tomando conta disso, para envolver os clubes e falar: 'Nós vamos pensar em um projeto a longo prazo, aquilo que nós vamos fazer, como nós vamos tocar esse processo, como vamos envolver as categorias de base, como a gente vai fazer toda essa formação de atletas'. Tentar trazer esse DNA do futebol brasileiro de volta, acho que esse é o processo."

Para o campeão mundial de 2002, a discussão não pode ficar restrita a opiniões superficiais após uma eliminação. Kaká defende um estudo detalhado sobre os problemas e caminhos para o desenvolvimento do futebol brasileiro.

"Eu acho que seria mais um diagnóstico mesmo, não superficial, que a gente fica discutindo aqui, mas um diagnóstico profundo, de ir atrás dos clubes, dos clubes formadores, todos os clubes brasileiros que formam. Também de vocês, da imprensa, como vocês podem ajudar nessas informações, de passar a opinião de vocês sobre o que o futebol brasileiro deveria pensar para os próximos anos."

"Através desse diagnóstico, dar início a um projeto de longo prazo mesmo, para que a gente possa chegar a uma Copa, esses torneios, sejam a cereja do bolo daquilo que a Seleção Brasileira está fazendo."

Kaká também citou modelos de trabalho desenvolvidos por outras seleções como referências para o Brasil. O ex-meia destacou Marrocos, Espanha e França como exemplos de países que conseguiram alinhar formação e equipe principal.

"Eu não sei muito bem como é o projeto de Marrocos, por exemplo, mas o que eu escutei aqui é que parece ser um projeto legal e que já vem de muitos anos. Foram primeiro campeões mundiais sub-20, a seleção sub-20 abastece a seleção profissional, depois o treinador da seleção sub-20 assumiu a equipe profissional."

O ex-jogador lembrou ainda o crescimento de seleções que passaram a investir na continuidade entre as categorias de base e o time principal.

"Eles perderam para uma França que era uma das favoritas, mas fizeram uma ótima Copa do Mundo. Mais uma, aliás, pois na outra já tinham chegado à semifinal. Esses são exemplos legais para a gente ir buscando. A própria França, a própria Espanha."

Para Kaká, o caminho passa por recuperar uma identidade que historicamente marcou o futebol brasileiro, mas adaptada aos novos desafios do futebol mundial.

"Temos que entender o que esses países fizeram, o que podemos aprender e como podemos construir um projeto para que a Seleção Brasileira volte a chegar forte nos grandes torneios."

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