Kaká quebra silêncio sobre divórcio após Carol Celico dizer que ex era "perfeito demais" para ela

A- A+

Astro do futebol brasileiro nos anos 2000 e 2010, Kaká quebrou o silêncio sobre o seu divórcio de Carol Celico, em 2015, depois que a ex-mulher deu uma declaração polêmica sobre o rompimento.



Carol afirmou, na semana passada, que decidira terminar o relacionamento não por causa de uma traição, mas sim, porque o ex-jogador era "perfeito demais" para ela.

Hoje aos 41 anos, o ex-astro do Milan e da seleção brasileira deu sua versão num podcast noticiado pelo veículo de imprensa espanhol Sport. O ex-jogador, que se casou com Celico, sua namorada de infância, e teve com ela dois filhos, disse que fez o que podia, à época, para evitar a separação.

— Um cristão não se casa para se divorciar — destacou ele.

Kaká, que também brilhou com a camisa do Real Madrid e do Orlando City, destacou que o rompimento foi decisão de Carol no momento em que o jogador atuava nos Estados Unidos.





— Em 2015 eu me casei, e minha esposa na época decidiu que não queria mais estar casada. Ela disse: 'Não estou feliz e atribuo minha infelicidade ao casamento'. Eu estava morando nos Estados Unidos, e ela pediu para voltar para o Brasil. As palavras dela foram: 'Quero voltar para o Brasil, quero morar lá e não quero mais estar casada'.

Kaká disse que ficou um ano solteiro, "tentando assimilar a situação". Ele conversou com pastores para lidar com o fato de que ele, um cristão, iria se divorciar.

Em 2017, Kaká começou a namorar a modelo Carol Dias, com quem se casou e teve duas filhas.

Veja também

Futebol Liga dos Campeões conhece primeiros semifinalistas nesta terça (16); saiba onde assistir aos jogos