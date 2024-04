A- A+

BASQUETE Kamilla Cardoso bate recorde brasileiro ao ser escolhida no 3º lugar do draft da WNBA Pivô foi selecionada pelo Chicago Sky nesta noite

A pivô brasileira Kamilla Cardoso fez história nesta noite, ao ser selecionada pelo Chicago Sky na 3ª escolha geral do draft — seleção de atletas universitárias — da WNBA, a principal liga de basquete feminino do mundo. Assim, ela se tornou a primeira pessoa do país, entre mulheres e homens — na NBA —, a sair em uma posição tão alta.

Além disso, tornou-se a 15ª brasileira em todos os tempos a chegar à competição. Atualmente, a WNBA também conta com Stephanie Soares (Dallas Wings) e Damiris Dantas (Indiana Fever).

— Eu tinha o objetivo de estar aqui esta noite e dar uma vida melhor à minha família. Estou muito grata por eles estarem aqui comigo — declarou Kamilla, emocionada.

A jogadora natural de Montes Claros (MG) tem 22 anos e mede 2,01m de altura. Na universidade, atuou pela equipe de South Carolina, onde venceu dois títulos da NCAA, a principal associação deste nível do esporte americano.

Sua última conquista veio no dia 7 de abril, com a vitória por 87 a 75 na final contra Iowa. A equipe foi campeã de maneira invicta. Kamilla atuou muito bem e anotou um duplo-duplo, com 15 pontos e 17 rebotes.





Suas médias na temporada 2023/24 foram as melhores da carreira, nas estatísticas de pontos (14,4), rebotes (9,7), assistências (2,0) e aproveitamento de arremessos de quadra (59,4%).

Kamilla já tem experiências pela seleção brasileira, tendo sido campeã da FIBA AmeriCup (2023) e do Sul-Americano de Basquete (2022). Em 2021, participou da campanha de bronze na AmeriCup.

