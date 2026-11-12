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Futebol Kane bate recorde de jogos pela Inglaterra em vitória sobre a Croácia (2-1) na Liga das Nações Capitão da equipe, Kane marcou o gol da vitória, seu 92º gol pela seleção, mais de 11 anos e meio após sua estreia, também em Wembley, ao converter um pênalti sofrido por Jarrel Quansah (64')

Harry Kane se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa da seleção da Inglaterra, com 126 jogos, na vitória sobre a Croácia por 2 a 1 nesta quinta-feira (12), em Wembley, resultado que garantiu os 'Three Lions' nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Capitão da equipe, Kane marcou o gol da vitória, seu 92º gol pela seleção, mais de 11 anos e meio após sua estreia, também em Wembley, ao converter um pênalti sofrido por Jarrel Quansah (64').

Quansah se redimiu de um cabeceio ruim para trás, cinco minutos antes, que Petar Susic aproveitou para empatar a partida para a Croácia (59').

E no primeiro tempo, Morgan Rogers (24') havia aberto o placar para os ingleses.

Com quatro vitórias em cinco rodadas, a Inglaterra tem garantido terminar, pelo menos, na segunda posição do Grupo A3, que dá vaga nas quartas de final.

Os vice-campeões da Europa tentarão se classificar na primeira colocação em Madri, contra Espanha, no próximo domingo.

Kane, de 33 anos, disputava sua primeira partida pela seleção desde que ganhou a Bola de Ouro de 2026 e superou o recorde do ex-goleiro Peter Shilton.

Antes do pontapé inicial, foi estendida uma enorme faixa com uma imagem de Kane e as palavras "England's Finest" ("O melhor da Inglaterra").

Shilton participou de uma cerimônia antes da partida para prestar homenagem ao capitão dos "Three Lions", ao lado do patrono da Federação Inglesa, o príncipe William.

"Não tem nenhum segredo", declarou o técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, à ITV. "É personalidade, é talento, trabalho duro, dedicação, concentração. Um pacote completo".

"Ele normalmente não é a voz mais alta no vestiário, mas continua sendo nosso líder, continua sendo nosso capitão", acrescentou Tuchel.

Kane superou, no mês passado, Kylian Mbappé e Lamine Yamal para ser coroado como o melhor jogador do mundo, 25 anos após o último vencedor inglês, Michael Owen, em 2001.

O atacante do Bayern de Munique, que estreou pela seleção em 2015, detém também o recorde de gols, com 92, sete deles nos cinco primeiros jogos desta edição da Liga das Nações.

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