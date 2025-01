A- A+

Campeonato Alemão Com gol de Kane, Bayern de Munique vence Monchengladbach e impede aproximação do Leverkusen Com 15 gols no Alemão, Harry Kane ocupa a artilharia do campeonato

Ao marcar o gol da vitória do Bayern de Munique por 1 a 0 sobre o Borussia Monchengladbach, neste sábado, o atacante Harry Kane se manteve isolado no topo da tabela de artilheiros do Campeonato Alemão e impediu a aproximação do rival Bayer Leverkusen na classificação.



O time de Munique tem 39 pontos contra 35 do atual campeão alemão após 16 rodadas. Após conquistar o título de maneira invicta na temporada passada, o Leverkusen iniciou o campeonato 2024/2025 de maneira muito mais modesta, mas está se recuperando e ostenta seis vitórias seguidas. Neste mesmo período, o Bayern de Munique venceu quatro jogos, empatou um e perdeu outro.



O Bayer Leverkusen abriu a rodada derrotando o Borussia Dortmund por 3 a 2 na sexta-feira e poderia, em caso de tropeço do Bayern de Munique, terminar o final de semana com apenas um ponto de desvantagem em relação ao adversário.





Apesar de atuar como visitante, o Bayern de Munique dominou amplamente o jogo contra o Monchengladbach neste sábado. O time do técnico Vicent Kompany teve 62% de posse de bola e produziu 15 finalizações contra apenas 5 do time da casa. Apesar disso, o Bayern de Munique só conseguiu superar a defesa rival com Kane cobrando pênalti aos 68 minutos do segundo tempo.



O atacante inglês tem agora 15 gols no Alemão contra 14 de Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt. O atacante egípcio foi o autor do gol da vitória sobre o St. Pauli também por 1 a 0 neste sábado. O Eintracht Frankfurt é o terceiro colocado no Alemão, com 30 pontos.



Na próxima rodada, o Bayern de Munique recebe o Hoffenhein na quarta-feira. O Borussia Monchengladbach joga com o Wolfsburg na tera-feira.



Outros resultados do Alemão deste sábado: Hoffenheim 0 x 1 Wolfsburg; Heidenheim 2 x 0 Union Berlin; Freiburg 3 x 2 Holstein Kiel; Mainz 2 x 0 Bochum

