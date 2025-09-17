A- A+

Futebol Europeu Kane brilha com dois gols e Bayern bate campeão do mundo Chelsea em dia de estreia de Estêvão Nesta quarta-feira (17), em Munique, equipe bávara venceu pelo placar de 3x1

Confronto bastante esperado do dia, Bayern de Munique e Chelsea não decepcionaram na Allianz Arena. E os alemães, sempre entre os favoritos da Champions, não decepcionaram, ganhando por 3x1 dos campeões do Mundial de Clubes dos Estados Unidos em dia de estreia na competição mais importante da Europa do jovem brasileiro Estêvão e brilho do inglês Kane.

Um início arrasador dos alemães foi fundamental para o triunfo diante do forte time de Enzo Maresca. Logo aos 20 minutos, Olise cruzou rasteiro e Chalobah desviou contra as próprias redes. Kane estava atrás para fazer o gol.

O inglês deixou sua marca logo depois, após ser agarrado por Caicedo na área. O camisa 9 bateu o pênalti alertado pelo VAR com precisão. Na saída de bola, os visitantes descontaram com Cole Palmer, resultado da etapa inicial.

Sempre perigoso, Kane saiu cara a cara com Sánchez no começo da etapa final para ampliar e parou em defesa linda com a perna. O artilheiro não costuma perder duas oportunidades seguidas e ampliou com batida colocada.

Destaque do Chelsea neste início de temporada para se adaptar rapidamente aos novos companheiros, Estêvão começou a partida na reserva, entrando somente aos 36 do segundo tempo na vaga de Enzo Fernández. O jovem de 18 anos pouco fez na busca por uma reação, mas concretizou o sonho de jogar na Champions.

Já na reta final, Cole Palmer recebeu livre e, com toque sutil, tirou do goleiro Neuer para 'reabrir' a disputa. O VAR, contudo, estragou a festa ao flagrar impedimento no lance e o placar não foi mais alterado.

