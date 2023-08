A- A+

Futebol Internacional Kane chega a Munique para exame médico antes de assinar com o Bayern; confira vídeo Time alemão deve pagar cerca de R$ 536 milhões pelo atacante do Tottenham

O capitão da seleção da Inglaterra, Harry Kane, chegou a Munique nesta sexta-feira para passar por um exame médico antes de sua provável transferência para o Bayern, em uma operação que ultrapassará 100 milhões de euros (R$ 536 milhões), confirmou um fotógrafo da AFP.

Kane pousou no aeroporto de Oberpfaffenhofen, na periferia oeste de Munique, por volta das 19h10, hora local (14h10 de Brasília), e chegou pouco antes das 20h (15h de Brasília) no centro da Capital da Baviera, lá para fazer exame médico em uma clínica.

O voo estava inicialmente programado para a manhã, mas atrasou várias horas. Segundo a mídia alemã e inglesa, Tottenham e Bayern chegaram a um acordo na quinta-feira para uma transferência por quatro temporadas, até junho de 2027. O jogador deu sua aprovação à operação na noite de quinta-feira.

"Pelo que entendi, está avançado a ponto de parecer que vai acontecer", disse na sexta-feira o técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, que considerou a transferência "iminente".

Casa nova

A ida de Harry Kane para o Bayern de Munique é considerada tão certa pelo time alemão, que a diretoria já providenciou uma luxuosa casa para o atacante morar. De acordo com o jornal inglês The Mirror, o ainda jogador do Tottenham ficará em uma região milionária de Grunwald, que fica nos arredores de Munique.

O ex-presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, seria seu vizinho, assim como vários companheiros de equipe, incluindo o ex-atacante do Manchester City, Leroy Sane. As boas-vindas ao craque têm sido calorosa. O clube alemão reservou um assento para Kane no vestiário, enquanto conversa com seus assessores sobre o número da camisa que ele usará.

Harry Kane chegou para realizar os exames médicos no Bayern. pic.twitter.com/StQOQbiVgJ — B24 (@B24PT) August 11, 2023

