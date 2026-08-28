Kane confirma que iniciou conversas para renovar com Bayern de Munique
Kane ressaltou que "muitos detalhes" ainda precisam ser discutidos para concretizar a renovação com o clube, ao qual chegou em 2023 vindo do Tottenham Hotspur, onde havia desenvolvido sua carreira até então
O atacante inglês Harry Kane confirmou nesta sexta-feira (28) que as negociações para renovar seu contrato com o Bayern de Munique, que atualmente vai até junho de 2027, já começaram.
Em declarações a jornalistas após a vitória do Bayern por 5 a 1 sobre o Stuttgart na primeira rodada da Bundesliga, Kane falou sobre essa questão pessoal.
"A primeira reunião foi na semana passada", revelou o artilheiro de 33 anos, um dos favoritos deste ano à Bola de Ouro.
Kane ressaltou que "muitos detalhes" ainda precisam ser discutidos para concretizar a renovação com o clube, ao qual chegou em 2023 vindo do Tottenham Hotspur, onde havia desenvolvido sua carreira até então.
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"Tenho 33 anos. Provavelmente será meu último contrato, um grande contrato para mim", continuou.
"Obviamente, eles precisam garantir que eu esteja feliz e que eles também estejam. Não há nervosismo de nenhuma das partes. Tenho certeza de que chegaremos a um ponto em que ambos os lados ficarão satisfeitos", disse o astro inglês, confiante.
O Bayern tem insistido repetidamente que deseja renovar com Kane, que marcou 36 gols na última Bundesliga e cujo vínculo atual com o campeão alemão termina ao final da atual temporada.