Kane destaca "excelente preparação" da Inglaterra para estreia na Copa contra a Croácia
Após dois amistosos com vitória, Inglaterra desembarca em Kansas City confiante para o início da Copa do Mundo
O artilheiro inglês Harry Kane afirmou que a seleção da Inglaterra vem fazendo uma "excelente preparação" para a Copa do Mundo de 2026.
A delegação dos 'Three Lions' chegou a Kansas City neste sábado (13), depois de passar pela Flórida para dois amistosos, contra Nova Zelândia e Costa Rica, ambos com vitórias.
Kane, capitão da equipe, falou sobre a expectativa dos ingleses para a estreia contra a Croácia, na próxima quarta-feira, em Arlington, Texas, pelo Grupo L.
"Tudo tem sido do mais alto nível, por isso sentimos que chegamos a esta fase da concentração muito bem preparados", afirmou.]
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"A forma como trabalhamos, treinamos e preparamos os jogos, e também a união do grupo. Além disso, o descanso, a recuperação", destacou Kane.
O atacante do Bayern de Munique, de 32 anos, disse que, agora em Kansas City, a equipe pode "começar a sentir a verdadeira emoção da Copa do Mundo".
"Obviamente, ainda faltam alguns dias para o primeiro jogo, mas é aqui que a coisa fica séria", acrescentou.
"Esta será a nossa casa pelas próximas seis semanas, se tudo correr bem, e mal podemos esperar para começar".
Kane destacou que a vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica foi "excelente do início ao fim", antes de uma estreia que promete ser complicada contra a seleção croata.
"A Croácia é uma equipe difícil", disse o capitão inglês. "Eles mostraram, especialmente nas duas últimas Copas do Mundo, que podem ser uma das melhores equipes do torneio, e temos que estar preparados para isso", acrescentou Kane, que jogava pela Inglaterra na derrota para a Croácia na semifinal do Mundial de 2018.
O técnico dos 'Three Lions', o alemão Thomas Tuchel, afirmou que seus jogadores estão "prontos para começar".
"Estamos adaptados. Já estamos no país [EUA] há bastante tempo. Trabalhamos bastante. Já fomos expostos ao calor o suficiente. Estamos em boa forma", disse Tuchel.
Além de Inglaterra e Croácia, o Grupo L da Copa do Mundo conta com Gana e Panamá.