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FUTEBOL Kane diz que trocaria Bola de Ouro pelo título na Champions Atacante inglês do Bayern de Munique agradeceu os elogios recebidos do técnico do Atlético de Madrid

O atacante inglês Harry Kane, do Bayern de Munique, recém-coroado vencedor da Bola de Ouro, afirmou nesta segunda-feira (2) que trocaria o prêmio individual pelo título na Liga dos Campeões.

“A Bola de Ouro na semana passada foi uma das melhores sensações que já tive na minha vida e na minha carreira”, admitiu Kane em entrevista coletiva na véspera da partida contra o Atlético de Madrid, na capital espanhola, pela Champions.



“Mas viver momentos com a equipe, comemorações com o clube, poder erguer a Liga dos Campeões com o Bayern seria uma sensação incrível”, avaliou.

Kane disse que o prêmio "é um grande marco", mas que joga para dividir as conquistas com seus companheiros.

“Os troféus coletivos são a razão pela qual jogamos futebol. O aspecto da equipe no nosso esporte é muito, muito importante”, disse o atacante do Bayern.

Por isso, “eu escolheria a Liga dos Campeões, mas tenho a oportunidade de conseguir ambas. Vamos ver o que acontece”, afirmou.

Kane também agradeceu os elogios recebidos do técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, que disse que o artilheiro inglês é um exemplo para os mais jovens de que é possível alcançar o alto nível com trabalho e constância.

"Ganhar a Bola de Ouro foi uma conquista enorme para mim, tive que superar muitos desafios na minha carreira. Algumas pessoas não perderam que eu chegaria tão longe", concluiu Kane.

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