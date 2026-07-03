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Copa do Mundo Kane espera 'grande atmosfera' contra México nas oitavas da Copa O capitão marcou os dois gols de uma sofrida virada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo

Herói da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026, Harry Kane está animado para enfrentar o México no Estádio Azteca no domingo (5) e envia um aviso aos anfitriões: "Me sinto melhor do que nunca".

"Será uma ocasião incrível, uma grande atmosfera, e se você consegue ganhar uma partida deste tipo, só te dá mais impulso, mais confiança para o restante do torneio", disse o artilheiro em um episódio do programa Lions' Den publicado nesta sexta-feira (3).

Kane, que vive o melhor momento de sua carreira aos 32 anos, não teme os obstáculos que vão encontrar neste duelo das oitavas de final: uma torcida adversária apaixonada, os 2.240 metros de altitude da Cidade do México e um adversário embalado que soma quatro vitórias em quatro jogos.

Esses desafios "às vezes tiram o melhor dos melhores jogadores, então mal posso esperar pela partida", enfatizou Kane.

A equipe comandada por Thomas Tuchel deve a vaga nas oitavas ao seu capitão, que na quarta-feira marcou os dois gols de uma sofrida virada por 2 a 1 sobre a República Democrática do Congo em Atlanta.

Com o gol da vitória aos 86 minutos, o centroavante do Bayern de Munique chegou a 72 gols somando clube e seleção na temporada 2025-2026, número superado apenas pelos 82 de Lionel Messi com o Barcelona e a Argentina em 2011-2012.

"São 72 gols até agora e espero que ainda venham mais alguns", disse Kane. "Acho que são quase 20 a mais do que eu havia marcado ao longo de toda a minha carreira, e eu já tinha feito temporadas muito boas".

"Já tive bons momentos, mas acho que, de modo geral, agora me sinto melhor do que nunca ao entrar em campo", avaliou o ex-jogador do Tottenham.

"O melhor que já vestiu a camisa da Inglaterra"

Kane, que também está na briga pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo com cinco gols, marcou 61 vezes com o Bayern, conquistando o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha.

"Não importa a situação, não importa que tipo de chance eu tenha, sinto que posso fazer gols. Acho que é simplesmente uma mistura de tudo se encaixando no momento certo", disse o camisa 9.

Anthony Gordon, que deu as assistências para os dois gols de Kane contra a RD Congo, descreveu seu capitão como o melhor jogador a vestir a camisa dos 'Three Lions'.

"Nesta temporada, só Messi foi melhor do que ele. Quando você coloca as coisas dessa forma, é uma loucura", disse o jogador recém-contratado pelo Barcelona.

"Messi é o melhor da história. Só existe um como ele, e estar em segundo lugar atrás dele... Não pode haver elogio maior do que esse", ressaltou Gordon.

"Acho que, como país, provavelmente precisamos valorizá-lo muito mais do que fazemos, porque ele é o melhor que já vestiu a camisa da Inglaterra", afirmou.

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