A- A+

Mercado europeu Kane está 'totalmente comprometido' com o Tottenham, diz treinador O atacante inglês é alvo de investidas do Bayern de Munique que busca um substituto para Robert Lewandowski

O novo técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, declarou nesta segunda-feira (17) que o atacante Harry Kane está "totalmente comprometido" com o clube londrino, em meio às especulações sobre uma saída.

O jogador de 29 anos, cujo contrato com os 'Spurs' vai até junho de 2024, é pretendido, entre outras equipes, pelo Bayern de Munique, que busca um centroavante de alto nível desde que o polonês Robert Lewandowski se transferiu para o Barcelona, há um ano.

"Tive uma boa conversa com Harry... nada transcendental ou definitivo", afirmou Postescoglou, que assumiu o Tottenham em junho. Ele prepara o time para um amistoso de pré-temporada contra o West Ham em Perth (Austrália), nesta terça-feira.

"Harry e eu estamos perfeitamente de acordo com o fato de que queremos que a equipe tenha sucesso este ano", acrescentou o treinador.

"Ele está aqui e, enquanto estiver aqui, está totalmente comprometido com o que fazemos", garantiu Postecoglou.

O presidente de honra do Bayern de Munique, Uli Hoeness, disse no sábado à imprensa que Kane estava "decidido" a aceitar a transferência para o clube bávaro.

"Ninguém de Munique me falou nada", declarou o técnico do Tottenham. "Se outros clubes querem conversar sobre nossos jogadores com contrato, é maus um problema para eles do que para nós", acrescentou.

Veja também

SAÚDE Lenda do tênis, Martina Navratilova relata "inferno" de tratamento contra câncer