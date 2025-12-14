Kane evita vexame no fim e Bayern mantém invencibilidade com empate contra o lanterna Mainz

A- A+

Se o torcedor do Bayern de Munique esperava um elástico placar no confronto entre o poderoso líder e o frágil lanterna da Bundesliga, precisou se contentar com um suado empate por 2x2 com o bravo Mainz, neste domingo (14), em plena Allianz Arena. Um pênalti convertido pelo artilheiro Harry Kane, aos 41 minutos do segundo tempo, evitou um vexame em casa.



Apesar do decepcionante resultado, a equipe comandada por Vincent Kompany ampliou ainda mais sua vantagem sobre os principais rivais na competição. O Bayern chegou a 38 pontos na tabela, nove a mais que os vice-líderes RB Leipzig, derrotado pelo Union Berlin na sexta-feira, e Borussia Dortmund, que cedeu o empate por 1 a 1 ao Freiburg, neste domingo, após a expulsão de Jobe Bellingham, irmão do craque do Real Madrid - ambos somam 29.



Praticamente sem concorrentes do mesmo nível no campeonato nacional, apesar de ter empatado pela segunda vez, o Bayern permanece invicto na Bundesliga, com 12 vitória em 14 rodadas e chegou a 51 gols marcados. Na temporada, considerando outras competições, são 21 vitórias em 24 jogos, apenas 1 derrota e 81 bolas nas redes adversárias.



O primeiro tempo foi decepcionante para os torcedores bávaros. Mesmo com amplo domínio sobre uma equipe que se defendia com 11 atrás da linha da bola, com o único objetivo de evitar uma goleada, o Bayern foi displicente nas finalizações, especialmente com Kane, e se encaminhou para o vestiário no intervalo sob vaias, com o placar igualado em 1 a 1.



Pouco adiantou os 92% de posse de bola, as oito finalizações (a zero) e os 387 passes - contra apenas 34 do Mainz - nos 27 minutos iniciais de jogo. O time da casa rondou a área visitante e martelou por 28 minutos até o jovem Lennart Karl, 17 anos, aproveitar o cruzamento rasteiro de Gnabry para tocar para a rede.



Com apenas uma vitória nos 13 jogos anteriores, o lanterna se abriu e, quando a torcida criava a expectativa de uma avalanche de gols, Boving cobrou falta na segunda trave e Potulski cabeceou com força, deixando Neuer sem reação, para empatar nos acréscimos - foi apenas o 12º gol do Mainz na competição.



O Bayern voltou mais agressivo na etapa complementar, mas faltava velocidade e criatividade para conseguir abrir a defesa dos visitantes. Aos 22 minutos, em raro avanço do Mainz, Bell cruzou na segunda trave e Lee cabeceou sem chances para Neuer, virando a partida.



A partir daí, o Bayern não deixou o adversário respirar nem passar do meio-campo, tentando evitar a derrota a qualquer custo De tanto pressionar, os anfitriões igualaram o placar aos 41 minutos, em pênalti sofrido e convertido por Kane. O conjunto bávaro ainda batalhou pelos três pontos até o fim, mas o Mainz se segurou atrás para somar seu sétimo ponto em 14 jogos.

