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FUTEBOL INTERNACIONAL Kane mira Bola de Ouro após temporada histórica e se coloca ao lado de Messi e Cristiano Com 61 gols na temporada, atacante do Bayern afirma que merece o prêmio individual e promete buscar números ainda maiores em 2026/27

A temporada de Harry Kane já entrou para a história. Com 61 gols marcados em todas as competições, o centroavante do Bayern de Munique alcançou uma marca raramente vista no futebol moderno e passou a integrar um grupo que, até então, tinha apenas dois integrantes: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Em entrevista ao jornal francês L'Équipe, Kane reconheceu o peso dos números e admitiu que a temporada o coloca na disputa pela Bola de Ouro.

— Quando você ultrapassa a barreira dos 60 gols, entra em um território que apenas Messi e Cristiano já haviam alcançado. Estou ciente disso — afirmou.

Messi marcou 73 gols na temporada 2011/12 pelo Barcelona, enquanto Cristiano chegou a 61 em 2014/15 defendendo o Real Madrid. Para Kane, a principal diferença desta temporada em relação às anteriores foi a regularidade.

— O motivo pelo qual consegui atingir esse nível é que não tive quedas de rendimento durante a temporada. Mantive uma consistência que talvez não tivesse alcançado em outros anos — explicou.





Messi atuando pelo Barcelona. Foto: Josep Lago/AFP

Apesar de citar os recordes dos dois astros como fonte de inspiração, o inglês afirmou que nunca encarou a disputa como uma obsessão.

— Gosto de me motivar com as estatísticas dos grandes jogadores, mas nunca fui obcecado por superá-los. Além disso, nada disso seria possível sem meus companheiros e sem a comissão técnica. Grande parte do meu sucesso se deve a eles.

O desempenho transformou Kane em um dos principais candidatos à próxima edição da Bola de Ouro. E o próprio atacante admite enxergar méritos para conquistar o prêmio.

— Deixando a Copa do Mundo de lado, acredito que mereço ganhar. Os favoritos são os jogadores que chegaram à final da Liga dos Campeões e eu. Mas não sou do tipo que exige reconhecimento. Tento deixar que meu desempenho em campo fale por si só — afirmou.

A cerimônia deste ano será realizada em Londres, cidade natal do atacante, fator que adiciona um componente emocional à disputa.

— Talvez seja um bom sinal. Ganhar na minha cidade tornaria tudo ainda mais especial.

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