Kane passa marca de Pelé e acirra disputa com Messi, Mbappé e Haaland pela artilharia da Copa

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Harry Kane salvou a Inglaterra de uma eliminação precoce na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, marcou os dois gols da virada sobre RD Congo nesta quarta-feira, 1, e bateu recorde de Pelé. O atacante é agora o sexto maior artilheiro da história da competição, além de ter entrado na disputa da edição na América do Norte.



Com a atuação no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, ele balançou as redes em um total de cinco vezes no torneio e empatou com Erling Haaland, que enfrenta o Brasil nas oitavas de final. Os únicos à frente dele são Lionel Messi e Kylian Mbappé, que têm seis cada. Ainda, ultrapassou Vinícius Júnior, que anota quatro



O feito mais marcante para Kane no triunfo da Inglaterra foi ter chegado aos 13 gols, na sua terceira Copa do Mundo, à frente de Pelé, que tem 12, e igualando Just Fontaine, uma das maiores lendas da maior competição do futebol.



O centroavante só está longe dos maiores artilheiros da história por ter estreado na competição relativamente ‘tarde’, ao menos se comparar com os dois primeiros do ranking, Messi e Mbappé. A primeira convocação ao torneio foi em 2018, em que ele marcou seis gols em seis jogos. Em 2022, fez apenas dois em cinco. E na atual edição, já são cinco em quatro.



Para efeito de comparação, o argentino fez sua estreia com 18 anos, em 2006; o francês, por sua vez, tinha somente 19. A média de gols de Kane na Copa do Mundo é de 0,86 gols por jogo, superior à de Ronaldo, que tem 0,79. Ele só precisa de 102 minutos para balançar as redes em Copas do Mundo.





Kane superou Pelé nas Copas e domina entre os ingleses



Em 2023, Kane superou Wayne Rooney como o maior artilheiro da história da Inglaterra e, a cada temporada, se isola ainda mais no ranking ‘doméstico’. Com os dois marcados sobre a RD Congo, já são 84 gols, mais de 30 à frente do ex-jogador e ídolo do Manchester United.



Entre os atletas convocados por Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026, apenas Marcus Rashford se junta a Kane no top 25 da artilharia inglesa, com 19. Quase todos os outros, como Bobby Charlton (3º com 49), Michael Owen (6º com 40), Alan Shearer (9º com 30), além do próprio Rooney, já estão aposentados. A única exceção é Raheem Sterling (24º com 20), que não foi chamado.



A Inglaterra volta a campo no próximo domingo, 5, e já conhece seu adversário das oitavas: o anfitrião México. O jogo, válido pelas oitavas de final, será no mesmo dia do duelo da seleção brasileira contra a Noruega.



Artilharia histórica da Copa do Mundo



Lionel Messi: 19 gols

Kylian Mbappé: 18 gols

Miroslav Klose: 16 gols

Ronaldo: 15 gols

Gerd Müller: 14 gols

Just Fontaine e Harry Kane: 13 gols

Pelé: 12 gols



Maiores artilheiros da Inglaterra



Harry Kane - 84 gols

Wayne Rooney - 53 gols

Bobby Charlton - 49 gols

Gary Lineker - 48 gols

Jimmy Greaves - 44 gols

Michael Owen - 40 gols

Vivian Woodward - 38 gols

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