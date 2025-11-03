Kane pode trocar Bayern por Barça em operação que ultrapassa R$ 400 milhões, diz jornal

A- A+

O atacante Harry Kane, do Bayern de Munique, está considerando uma possível transferência para o Barcelona, clube que acompanha de perto sua situação. De acordo com o jornal espanol Sport, a decisão, porém, deve ser tomada apenas no fim da temporada.

Kane, de 32 anos, chegou ao Bayern em 2023 após ser comprado por € 95 milhões (R$ 591 milhões), tornando-se o jogador mais caro da história do futebol alemão. O contrato do atacante inclui uma cláusula de rescisão de € 65 milhões (R$ 404 milhões), válida a partir de 2026, quando restará apenas um ano de vínculo com o clube bávaro.

Na atual temporada, o inglês vive fase artilheira, com 25 gols e 4 assistências em 20 partidas, números que o mantêm entre os maiores goleadores da Europa.

O Barcelona, que já adotou estratégia semelhante ao contratar Robert Lewandowski por € 55 milhões (R$ 342 milhões) em 2022, vê Kane como uma possível reposição natural. Lewandowski, hoje com 37 anos, está no último ano de contrato e sofre com lesões.

Apesar do interesse, a contratação depende da situação financeira do clube catalão, que pode precisar liberar jogadores antes de registrar novos reforços. O nome preferido do Barça continua sendo Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, mas o preço é considerado alto.

Kane, que recebe € 25 milhões (R$ 155 milhões) brutos por temporada no Bayern, exige um salário alto para deixar a Alemanha. Além do Barcelona, Tottenham e outros clubes da Premier League também demonstram interesse em repatriá-lo.

