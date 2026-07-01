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COPA DO MUNDO Kane ressalta 'paciência' da Inglaterra na vitória sobre RD Congo Kane marcou dois gols para evitar a eliminação da seleção comandada pelo alemão Thomas Tuchel, aos 75 e 86 minutos, em partida em Atlanta

O artilheiro Harry Kane considerou, nesta quarta-feira (1º), que a "paciência" para buscar a virada contra a República Democrática do Congo foi o segredo da vitória por 2 a 1 que classificou a Inglaterra às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Kane marcou dois gols para evitar a eliminação da seleção comandada pelo alemão Thomas Tuchel, aos 75 e 86 minutos, em partida em Atlanta.

"É uma sensação incrível", comemorou o atacante do Bayern de Munique. "Que jogo maluco. Jogamos contra uma equipe difícil e bem organizada e começamos perdendo, mas depois da primeira pausa para hidratação elevamos o nível", analisou o capitão dos 'Three Lions'.

"O goleiro deles fez defesas impossíveis, mas era questão de continuar pressionando e nossos momentos iriam chegar. Teríamos o nosso momento de heróis. Poderia ser qualquer um do time, acabou sendo comigo", continuou o centroavante em declarações à BBC. "É preciso ter paciência", enfatizou.

Kane também destacou a capacidade de sua equipe de manter a calma na fase de mata-mata, quando "a pressão é maior e o risco é maior".

Nas oitavas de final, a Inglaterra enfrentará o coanfitrião México, no próximo domingo, no Estádio Azteca.

"Estamos no momento do torneio em que é preciso lutar por cada vitória", disse Kane, que também celebrou o "impacto" de jogadores que entraram ao longo da partida, como Bukayo Saka e Anthony Gordon: "Precisamos que todo mundo contribua e, felizmente, está sendo assim".

"Você nunca pode subestimar um adversário"

"É hora de se recuperar e voltar à briga", comentou o meio-campista Declan Rice. O jogador do Arsenal deixou uma mensagem clara: "Você nunca pode subestimar um adversário (...), porque ele pode te machucar a qualquer momento".

Rice considerou Kane "inevitável". "Ele vai ter chances. Se você der oportunidades para ele, vai ser gol", disse à BBC.

Companheiro de Rice no meio-campo da Inglaterra, Elliot Anderson fez elogios a Kane, assim como aos jogadores que entraram no segundo tempo como Saka e Gordon.

"No final, você espera que os jogadores-chave decidam a partida. Nós lançamos as bases e tentamos fazer a bola chegar até eles. Os reservas fizeram uma grande diferença", afirmou Anderson.

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