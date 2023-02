Kansas City Chiefs vence Super Bowl contra o Philadelphia Eagles com atuação heroica de Mahomes

A- A+

Com um field goal a apenas oito segundos do fim da partida, o Kansas City Chiefs venceu o Philadelphia Eagles por 38-35 e conquistou o terceiro título do Super Bowl na história da franquia, graças a uma atuação antológica de Patrick Mahomes.

O quarterback jogou grande parte da partida limitado por uma lesão no tornozelo direito, mas liderou a virada dos Chiefs no segundo tempo da partida disputada em Glendale (Arizona). Ele foi considerado o MVP da partida.

Mahomes comandou os Chiefs a duas vitórias no Super Bowl nas últimas quatro temporadas e agora tem o mesmo número de troféus que lendas da NFL como John Elway e Peyton Manning.

Com apenas 27 anos, o quarterback texano é o nome mais bem posicionado para perseguir o recorde de sete títulos de Tom Brady, que anunciou a aposentadoria este mês aos 45 anos.

"Eu disse a todos esta semana que não havia nada que me afastaria do campo", disse Mahomes, que já havia jogado com a torção no tornozelo nas duas primeiras partidas dos playoffs.

O atleta acabou com um maldição que marcava os vencedores do prêmio de MVP da temporada, pois é o primeiro jogador desde a temporada 1999 a receber este prêmio e vencer o Super Bowl. Apesar dos números, Mahomes ainda não posiciona os Chiefs como uma nova dinastia da NFL.

"Não vou falar de dinastia ainda porque não acabamos. Temos um longo caminho a percorrer para sermos chamados de dinastia, mas vamos seguir lutando. Temos muitos jovens nesta equipe. Eu gosto de nossas chances para o próximo ano também", declarou.

O Philadelphia Eagles, melhor equipe da temporada regular, não conseguiu alcançar o segundo título de sua história depois de dominar o primeiro tempo, que acabou com vantagem de 24-14 para sua equipe. Durante três quartos, Jalen Hurts foi quem dominou o duelo histórico que protagonizou com Mahomes, a dupla mais jovem de quarterbacks a disputar um Super Bowl e a primeira com dois QBs negros.

Apesar da derrota para Mahomes, Hurts teve uma grande atuação em seu primeiro SB aos 24 anos. O atleta dos Eagles igualou o recorde de três touchdowns de corrida para um quarterback no Super Bowl e conseguiu a maior marca de jardas em corrida (70) para um jogador de sua posição.

Rihanna grávida

O grande evento esportivo dos Estados Unidos teve 67.827 espectadores no 'State Farm Stadium' do Arizona, incluindo astros como o jogador de basquete LeBron James, os músicos Paul McCartney, Adele e Jay-Z e os atores Bradley Cooper e Paul Ruud. No show do intervalo, Rihanna protagonizou um esperado retorno aos palcos e apresentou vários sucessos de sua carreira. A artista de Barbados interpretou hits como "Umbrella" e "Diamonds in the Sky". Durante a apresentação, os fãs especularam se a cantora estava grávida pela segunda vez, uma informação que foi rapidamente confirmada por seus representantes.

