A- A+

tênis Karolína Muchová conquista em Doha seu primeiro título do WTA 1000 Muchová também foi vice-campeão do WTA 1000 de Cincinnati em 2023 e de Pequim em 2024

A tenista tcheca Karolína Muchová (19ª do ranking mundial) conquistou em Doha neste sábado (14), seu primeiro título do WTA 1000, categoria de torneio de maior prestígio do circuito depois dos Grand Slams, ao derrotar a canadense Victoria Mboko (13ª do ranking) por 6-4 e 7-5.

Um tenista de 29 anos — dez anos mais velho que sua adversária na final — havia conquistado apenas um título em sua carreira, em 2019, no WTA 250 de Seul.

Finalista de Roland Garros em 2023, Muchová também foi vice-campeão do WTA 1000 de Cincinnati em 2023 e de Pequim em 2024.

"Já fez um tempo que eu não ganhava um torneio, é ótimo ter essa sensação de volta", disse sorrindo o tenista tcheca antes de receber o troféu das mãos do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

Graças à sua vitória neste sábado contra Mboko, o ex-número 8 do mundo subirá para a décima primeira posição no ranking da WTA, logo atrás de Mboko, que entrará no top 10 mundial pela primeira vez aos 19 anos.

Após ter se destacado com o título esperado no WTA 1000 de Montreal em 2015, a canadense perdeu sua segunda final em dois meses, depois da derrota em janeiro no WTA 500 de Adelaide para a russa Mirra Andreeva (7ª colocada no ranking).

“Não é o resultado que eu queria, mas vejo muitos pontos positivos a serem considerados”, afirmou Mboko, que derrotou duas jogadoras do top 10 no mesmo torneio pela primeira vez na carreira (o número 7 Andreeva e o número 3 Elena Rybakina).

Veja também