Karolina Muchova e Linda Noskova farão final feminina de Wimbledon 100% tcheca
Uma das duas finalistas garantirá mais uma vitória em Londres para o tênis da República Tcheca nas últimas duas décadas
Karolina Muchova e Linda Noskova vão disputar uma final feminina de Wimbledon 100% tcheca, após derrotarem a americana Coco Gauff e a ucraniana Marta Kostyuk, respectivamente, nesta quinta-feira (9).
Uma das duas finalistas garantirá mais uma vitória em Londres para o tênis da República Tcheca nas últimas duas décadas, seguindo os títulos de Petra Kvitova em 2011 e 2014, Marketa Vondrousova em 2023 e Barbora Krejcikova em 2024.
Antes delas, Jana Novotna também foi campeã em 1998.
Incluindo Martina Navratilova, que nasceu na Tchecoslováquia, mas representou os Estados Unidos após mudar de nacionalidade, o número de jogadoras nascidas em território tcheco que venceram Wimbledon sobe para cinco.
Navratilova foi campeã do torneio nove vezes, um recorde tanto para mulheres quanto para homens.
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Muchova, de 29 anos e número 9 no ranking da WTA, foi a primeira a garantir vaga na final, ao derrotar a americana Coco Gauff por 6-2, 1-6 e 7-6 (12/10).
Segunda final de Grand Slam para Muchova
Após a vitória sobre Gauff, número 7 do mundo, Muchova jogará a final no próximo sábado em busca do seu primeiro título de Grand Slam, depois de ter sido vice-campeã de Roland Garros em 2023.
Após salvar um match point contra a americana quando perdia por 9-8 no tie-break do terceiro set, a tenista tcheca garantiu a vitória em sua segunda bola do jogo, após duas horas e 35 de partida.
"É muito bom estar na final. Foi uma batalha enorme. Teve altos e baixos, não dá tempo para pensar, mas foi um jogo cheio de tensão", disse Muchova após a vitória.
Campeã do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), seu primeiro título na grama, a tcheca emendou em Wimbledon sua décima vitória consecutiva.
Para Gauff, o sonho de conquistar seu terceiro título de Grand Slam acabou, depois de vencer o US Open em 2023 e Roland Garros em 2025. A americana chegou às semifinais de Wimbledon pela primeira vez.
Noskova em dois sets
Por sua vez, Noskova, de 21 anos e 12ª do ranking, chegou à final de Wimbledon ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk (N.13) com um duplo 6-4, em apenas uma hora e 19 minutos.
Noskova chegou a Wimbledon sem nunca ter passado das quartas de final de um Grand Slam.
"Quando jogo no meu melhor nível, sei que posso competir com as melhores jogadoras do mundo e conseguir um grande resultado, como chegar a uma final de Grand Slam", disse a jogadora tcheca após a vitória sobre Kostyuk.
"Karolina [Muchova] é uma lutadora extraordinária, uma jogadora incrível e, acima de tudo, uma ótima pessoa. Estou feliz por disputar minha primeira final contra ela", acrescentou sua adversária e compatriota.
Como preparação para Wimbledon, Noskova foi campeã do WTA 500 de Berlim, conquistando o primeiro título de sua carreira na grama.
O duelo entre Noskova e Muchova marcará a primeira vez desde 2009, quando Serena Williams derrotou sua irmã Venus, que duas jogadoras do mesmo país disputam a final feminina de Wimbledon.
O confronto 100% tcheco também será a primeira final de Grand Slam entre duas jogadoras do mesmo país em nove anos.
A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando a americana Sloane Stephens derrotou sua compatriota Madison Keys na final do US Open.