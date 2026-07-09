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TÊNIS Karolina Muchova e Linda Noskova farão final feminina de Wimbledon 100% tcheca Uma das duas finalistas garantirá mais uma vitória em Londres para o tênis da República Tcheca nas últimas duas décadas

Karolina Muchova e Linda Noskova vão disputar uma final feminina de Wimbledon 100% tcheca, após derrotarem a americana Coco Gauff e a ucraniana Marta Kostyuk, respectivamente, nesta quinta-feira (9).

Uma das duas finalistas garantirá mais uma vitória em Londres para o tênis da República Tcheca nas últimas duas décadas, seguindo os títulos de Petra Kvitova em 2011 e 2014, Marketa Vondrousova em 2023 e Barbora Krejcikova em 2024.

Antes delas, Jana Novotna também foi campeã em 1998.

Incluindo Martina Navratilova, que nasceu na Tchecoslováquia, mas representou os Estados Unidos após mudar de nacionalidade, o número de jogadoras nascidas em território tcheco que venceram Wimbledon sobe para cinco.

Navratilova foi campeã do torneio nove vezes, um recorde tanto para mulheres quanto para homens.





Muchova, de 29 anos e número 9 no ranking da WTA, foi a primeira a garantir vaga na final, ao derrotar a americana Coco Gauff por 6-2, 1-6 e 7-6 (12/10).

Segunda final de Grand Slam para Muchova

Após a vitória sobre Gauff, número 7 do mundo, Muchova jogará a final no próximo sábado em busca do seu primeiro título de Grand Slam, depois de ter sido vice-campeã de Roland Garros em 2023.

Após salvar um match point contra a americana quando perdia por 9-8 no tie-break do terceiro set, a tenista tcheca garantiu a vitória em sua segunda bola do jogo, após duas horas e 35 de partida.

"É muito bom estar na final. Foi uma batalha enorme. Teve altos e baixos, não dá tempo para pensar, mas foi um jogo cheio de tensão", disse Muchova após a vitória.

Campeã do WTA 500 de Bad Homburg (Alemanha), seu primeiro título na grama, a tcheca emendou em Wimbledon sua décima vitória consecutiva.

Para Gauff, o sonho de conquistar seu terceiro título de Grand Slam acabou, depois de vencer o US Open em 2023 e Roland Garros em 2025. A americana chegou às semifinais de Wimbledon pela primeira vez.

Noskova em dois sets

Por sua vez, Noskova, de 21 anos e 12ª do ranking, chegou à final de Wimbledon ao derrotar a ucraniana Marta Kostyuk (N.13) com um duplo 6-4, em apenas uma hora e 19 minutos.

Noskova chegou a Wimbledon sem nunca ter passado das quartas de final de um Grand Slam.

"Quando jogo no meu melhor nível, sei que posso competir com as melhores jogadoras do mundo e conseguir um grande resultado, como chegar a uma final de Grand Slam", disse a jogadora tcheca após a vitória sobre Kostyuk.

"Karolina [Muchova] é uma lutadora extraordinária, uma jogadora incrível e, acima de tudo, uma ótima pessoa. Estou feliz por disputar minha primeira final contra ela", acrescentou sua adversária e compatriota.

Como preparação para Wimbledon, Noskova foi campeã do WTA 500 de Berlim, conquistando o primeiro título de sua carreira na grama.

O duelo entre Noskova e Muchova marcará a primeira vez desde 2009, quando Serena Williams derrotou sua irmã Venus, que duas jogadoras do mesmo país disputam a final feminina de Wimbledon.

O confronto 100% tcheco também será a primeira final de Grand Slam entre duas jogadoras do mesmo país em nove anos.

A última vez que isso aconteceu foi em 2017, quando a americana Sloane Stephens derrotou sua compatriota Madison Keys na final do US Open.

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