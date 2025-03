A- A+

Futebol De contrato renovado, Kauan Maranhão mira "caminho de glórias" no Náutico Prata da casa do clube ampliou o vínculo até agosto de 2027

O atacante Kauan Maranhão renovou o contrato com o Náutico, ampliando o vínculo até o final de agosto de 2027. O jogador chegou a receber uma sondagem do Always Ready, da Bolívia, mas a negociação não teve evolução e o prata da casa ficou. Permanência que fez o atleta projetar voos maiores no clube.

“Agradeço ao Náutico pela renovação. É um clube que me projetou e estou muito feliz. Eu nunca escondi que aqui é minha casa. Graças a Deus, estou tendo uma sequência de trabalho e isso foi fruto do trabalho. Fico feliz de ter renovado e vamos ter um caminhos de glórias daqui para frente”, afirmou.

Em 2025, Kauan Maranhão disputou 11 jogos pelo Náutico, com dois gols marcados, ambos pelo Campeonato Pernambucano, sendo um no empate em 1x1 com o Petrolina e outro na vitória por 3x2 perante o Jaguar. O prata da casa, porém, está focado no torneio que o Timbu tem como principal meta na temporada.

“A Série C é o nosso principal campeonato. A preparação está boa, o grupo está focado e o professor Marquinhos Santos (treinador) está dando total apoio. Com o grupo unido, tenho certeza que vamos conseguir o objetivo do acesso à Série B”, apontou.

O próximo compromisso oficial do Náutico será dia 13 de abril, contra o Itabaiana, fora de casa, na estreia da Série C. O Timbu ainda aguarda a definição da data em que enfrentará o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela última rodada do Grupo B da Copa do Nordeste.

Até lá, o Náutico vai focar nos treinamentos e jogos-treino. A equipe fez na semana passada um contra o time sub-20, goleando por 6x0, nos Aflitos, e no próximo fim de semana terá um desafio perante o Central, equipe que disputará a Série D em 2025.

