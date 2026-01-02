Kawhi Leonard faz 45 pontos, Clippers supera Utah Jazz e chega à 6ª vitória seguida na NBA
Franquia da Califórnia venceu o Utah Jazz pelo placar de 118 a 101
Em uma atuação primorosa de Kawhi Leonard, na noite desta quinta-feira, no Intuit Dome, o Los Angeles Clippers comprovou a sua boa fase na NBA. A franquia da Califórnia superou o Utah Jazz pelo placar de 118 a 101 emplacou a sexta vitória seguida, a melhor da temporada.
Cestinha do duelo com 45 pontos, o ala foi o único titular em quadra durante boa parte do último quarto. Sozinho, ele igualou a pontuação do Utah no período (20) com sangue no nariz, aparentemente devido a um arranhão.
Na partida, os Clippers acertaram sete cestas triplas seguidas, com Leonard convertendo quatro desses arremessos. A sequência de chutes certeiros foi fundamental para a determinar a vitória em uma arena lotada.
Pelo lado do Utah, o destaque ficou por conta de Kyle Anderson. O reserva anotou 22 pontos e ainda pegou oito rebotes. No entanto, apesar do equilíbrio no confronto, o time visitante não resistiu à maior intensidade dos Clippers no final.
Em uma rodada que contou com mais quatro compromissos, Kevin Durant liderou o Houston Rockets na vitória sobre o Brooklyn Nets por 120 a 96 em confronto realizado no Barclays Center.
O pivô anotou 22 pontos e deu 11 assistências (recorde da temporada) e ditou o ritmo do duelo levando a sua equipe ao quarto triunfo consecutivo na competição. Os Rockets acertaram 57,3% dos arremessos e converteram 12 de 29 tentativas de três pontos.
Confira os resultados das partidas dessa quinta-feira à noite:
Brooklyn Nets 96 x 120 Houston Rockets
Detroit Pistons 112 x 118 Miami Heat
Dallas Mavericks 108 x 123 Philadelphia 76ers
Sacramento Kings 106 x 120 Boston Celtics
Los Angeles Clippers 118 x 101 Utah Jazz
Acompanhe os jogos desta sexta-feira na NBA:
Indiana Pacers x San Antonio Spurs
Washington Wizards x Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets
New York Knicks x Atlanta Hawks
Chicago Bulls x Orlando Magic
Milwaukee Bucks x Charlotte Hornets
New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers
Phoenix Suns x Sacramento Kings
Golden State Warriors x Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers x Memphis Grizzlies