Kawhi Leonard retorna e comanda os Clippers em vitória sobre o Los Angeles Lakers na NBA
Cestinha do duelo com 32 pontos, Luka Doncic foi o destaque dos Lakers mais uma vez
Dúvida até minutos antes do clássico da Califórnia, Kawhi Leonard entrou em quadra e fez a diferença na noite dessa quinta-feira (22).
Com uma grande atuação, ele liderou seus companheiros na vitória do Los Angeles Clippers sobre os Lakers pelo placar de 112 a 104 no Domo Intuit, em duelo válido pela temporada regular da NBA.
Desfalque do time nos últimos três jogos, o ala ainda sentia um desconforto no joelho. Mesmo assim, ele fez a sua parte ao anotar 24 pontos. Sob o comando de Leonard, os Clippers chegaram a abrir uma vantagem de 26 pontos na segunda etapa em um jogo que teve um final emocionante.
Do outro lado, Luka Doncic mais uma vez foi o destaque dos Lakers. Cestinha do duelo com 32 pontos, ele ainda pegou 11 rebotes e deu oito assistências. No entanto, sua performance não foi suficiente para reverter o placar.
Com a ajuda de LeBron James (23), o time visitante reagiu, encostou no placar, mas não conseguiu manter a intensidade no final. Os Clippers acertaram 47,6% dos arremessos, foram mais eficientes nos rebotes (49 a 34), e garantiram o triunfo na noite desta quinta-feira.
Apesar do resultado positivo, os Clippers ainda tentam se recuperar de uma campanha hesitante. Com a vitória, o time ocupa a 10ª colocação na Conferência Oeste. Já os Lakers ocupam o sexto posto do mesmo lado.
Confira os resultados das partidas da noite dessa quinta-feira (22) na NBA
Orlando Magic 97 x 124 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 128 x 122 Houston Rockets
Washington Wizards 97 x 107 Denver Nuggets
Dallas Mavericks 123 x 115 Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves 115 x 120 Chicago Bulls
Utah Jazz 109 x 126 San Antonio Spurs
Los Angeles Clippers 112 x 104 Los Angeles Lakers
Portland Trail Blazers 127 x 110 Miami Heat
Acompanhe jogos pela rodada desta sexta-feira (23)
Detroit Pistons x Houston Rockets
Atlanta Hawks x Phoenix Suns
Brooklyn Nets x Boston Celtics
Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings
Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans
Oklahoma City Thunder x Indiana Pacers
Milwaukee Bucks x Denver Nuggets
Portland Trail Blazers x Toronto Raptors