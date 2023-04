Kayon acerta renovação contratual com o Náutico até 2025

A- A+

Um dos destaques do Náutico em 2023, o prata da casa Kayon aumentou o vínculo com o clube até o final de 2025. O jogador de 18 anos foi campeão do time sub-20 do Timbu e ganhou oportunidades no profissional no início da temporada, sob o comando do técnico Dado Cavalcanti.



“É algo muito bom para minha carreira. Estou feliz e motivado com a extensão do contrato. Espero contribuir com gols, assistências e títulos. É o melhor ano da minha vida e espero que continue assim, acontecendo coisas maiores ainda”, afirmou o jogador.



Kayon disputou 22 jogos pelo Náutico no ano, com três gols marcados, sendo um pela Copa do Brasil, um pela Copa do Nordeste e outro pelo Campeonato Pernambucano.

