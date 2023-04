A- A+

Futebol Kayon explica diferenças em atuar com Jael e Júlio no ataque do Náutico Prata da casa avaliou características dos centroavantes que brigam por espaço no setor ofensivo do Timbu

Jael e Júlio são os dois centroavantes que o Náutico tem no momento para a sequência da temporada. O primeiro é o atual titular, mas tem sido questionado após atuações ruins contra Salgueiro e Cruzeiro. O segundo começou a temporada entre os 11, perdeu espaço e agora tenta retomar um lugar no ataque do Timbu.



Companheiro de ataque de ambos, o prata da casa Kayon contou quais as diferenças em atuar com Jael e Júlio na área. “São dois centroavantes bons. Jael é um cara mais técnico, que você deve sempre buscar a aproximação dele. Já Júlio é diferente, tem a bola no pé, mas a especialidade dele é o (ataque ao) espaço. Tem bastante velocidade e aproveita bem isso. Aí você precisa conciliar sobre o que é melhor para o jogador que está em campo”, declarou.



Julio tem 20 jogos pelo Náutico em 2023, com cinco gols marcados. Jael fez um a menos, com 12 partidas disputadas. A dupla briga por um espaço para o duelo da volta diante do Cruzeiro, na terceira fase da Copa do Brasil, no dia 25 de abril, no Independência. Na ida, o Timbu ganhou por 1x0, nos Aflitos.





Por falar em concorrência, Kayon também ressaltou a da posição dele, na ponta direita, acirrada após a vinda de Alisson. “Ele é um atleta muito bom, assim como temos outros na ponta direita, como Regis Tosatti. Sempre é bom trabalhar sabendo que é preciso dar um pouco a mais para manter seu espaço. Alisson vem crescendo e isso é importante para ele, para mim e para o grupo todo porque torna a disputa acirrada”, declarou.

