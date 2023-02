Kayon ganha moral com Dado Cavalcanti após gol contra o CRB

A- A+

O ano de 2023 tem sido especial para o atacante Kayon. Mesmo tendo recebido oportunidades no profissional desde a temporada anterior, é nesta em que ele tem sido aproveitado com mais regularidade no Náutico. Entrando sempre no decorrer dos jogos, o atleta vinha ganhando elogios do técnico Dado Cavalcanti. Faltava apenas o gol. O primeiro no time principal. E ele veio no último sábado (4), no empate em 2x2 com o CRB, nos Aflitos. Lance para ratificar o bom momento do prata da casa.



“Vem sendo importante pelo fato de receber várias oportunidades. Graças a Deus estou podendo corresponder da melhor forma possível. É gratificante isso. Com a confiança de todos e muito trabalho, quero conseguir mais chances”, afirmou o atacante.



Kayon comemorou pelas chances recebidas, mas foi Dado quem adotou o tom de agradecimento."Não sou eu que estou dando oportunidade, mas sim ele que está nos dando a confiança para ganhar mais minutos em campo. Em treinamentos, em jogos-treino, com a conduta interna, dedicação, a forma de entender as orientações e buscar a evolução”, declarou o técnico.





“No gol dele, até me empolguei um pouco, passando dos limites. O gol que ele fez foi trabalhando na pré-temporada inteira. É uma jogada que inicia com um lado e termina com o outro. O extremo do lado oposto precisa realizar a leitura correta porque ele acaba sendo um elemento surpresa. Geralmente, os caras marcam o centroavante e esquecem o cara do lado oposto. Teve o mérito do passe de Victor rasgando o meio para Souza, ele achando Paul na esquerda, depois o Paul cortando para dentro, Júlio levando a marcação e ele achar o Kayon", comemorou.



A tendência é que Kayon continue recebendo mais chances no decorrer da temporada para, quem sabe, aumentar a lista de gols pelo Náutico. "Ele é um dos caras mais atentos às orientações. Os feedbacks internos que fazem valer a pena. Ele foi premiado. Está conseguindo, pelas boas atuações, essas entradas, dando contribuições técnicas, táticas e físicas. Saiu premiado com o gol, mas uma pena que não foi o da vitória. Mas é o primeiro de muitos que virão pela frente", disse o treinador.

