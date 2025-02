A- A+

Futebol Kayon prega foco do Náutico em classificação direta para a semifinal do Pernambucano Atacante também comemorou a evolução na temporada, com dois gols marcados recentemente contra Afogados e Santa Cruz-RN

Vice-líder do Campeonato Pernambucano, com 16 pontos, o Náutico quer consolidar a posição para, no mínimo, pular a etapa das quartas de final e chegar diretamente na semifinal. Para isso, a equipe precisa derrotar o Decisão, sábado (22), no Odilon Ferreira.

“Temos um jogo muito difícil contra o Decisão, lá na casa deles. O time deles é bom, bem treinado. A gente trata a partida com uma importância grande para buscar a vitória e conseguir essa classificação direta para a semifinal, diminuindo um jogo nessa correria que temos, descansando mais”, afirmou o atacante Kayon, que destacou também o momento de crescimento na temporada, com os gols marcados contra Afogados, pelo Pernambucano, e Santa Cruz-RN, pela Copa do Brasil.

“Fico feliz em voltar a marcar. Foram dois gols importantes que dão confiança para o decorrer da temporada. É fundamental na carreira do atleta ter isso. Voltei de lesão e estou tendo mais minutos, oportunidades na temporada e espero continuar fazendo mais gols, buscando meu espaço”, completou.

Caso vença o Decisão, o Náutico também pode até terminar no topo. Para isso, contudo, é preciso que o Santa Cruz, em primeiro, com 19 pontos, perca para o Maguary (em terceiro, com 16), fazendo com que o Timbu passe também na diferença de saldo de gols, que atualmente está 10x7 para o Tricolor.

