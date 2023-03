A- A+

Náutico Kayon projeta Náutico na vice-liderança do Estadual por folga no calendário: "está puxado" Prata da casa é o segundo jogador do elenco com mais participações em gols em 2023, com três gois e duas assistências

Em 2022, Kayon participou de apenas três jogos e somou 66 minutos em campo. Na atual temporada, o jovem de 18 anos estava prestes a disputar a Copa São Paulo quando foi chamado por Dado Cavalcanti para integrar o grupo principal. Desde então, atuou em todos os 18 compromissos do Náutico no ano e tem se tornado um dos destaques da equipe até aqui.

Dos 30 gols do Náutico na temporada, o camisa 15 participou ativamente de cinco. São três gols e duas assistências para o atacante. Apenas Souza se envolveu em mais bolas na rede do que a joia alvirrubra. Foram seis participações do volante. Atualmente titular do time, Kayon afirma que vai seguir trabalhando para ter estabilidade entre os 11.

"Estou feliz demais pelo momento que estou vivendo. Não só no individual, mas também pelo momento do clube. É algo surreal, estou agarrando as oportunidades, entrando de pouco em pouco, sempre conquistando o espaço. Agora estou de titular e estou ajudando bastante. Espero continuar desta forma. Quero seguir trabalhando para melhorar, até porquê não se pode estar na zona de conforto", enfatizou o jogador.

Neste sábado (18), o atacante terá mais uma oportunidade de ajudar o Timbu. Às 16h30, o Alvirrubro visita o Maguary, pelo Pernambucano. E de acordo com Kayon, o resultado positivo é de extrema importância para o Náutico se consolidar na segunda colocação do Estadual. No momento, um ponto separa o time da Rosa e Silva do Retrô. Contudo, a Fênix tem um compromisso a mais a ser disputado na competição.

"É uma motivação grande, pois a gente ganhando coloca pressão para o outro lado. Estamos trabalhando firmes, focados, respeitando os adversários. Esperamos fazer um bom trabalho amanhã (sábado) e engatar uma sequência que há um bom tempo não vem acontencendo. Que possamos sair com a vitória e dar uma distanciada no segundo lugar, até para poder ter uma folga considerável, não jogar as quartas e ter menos um jogo na temporada, pois está sendo um pouco puxado", pontuou.

