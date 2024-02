A- A+

LUTO Kelvin Kiptum, recordista mundial da maratona, morre em acidente de carro O atleta tinha 24 anos e faleceu junto ao treinador, no Quênia

O detentor do recorde mundial de maratona, Kelvin Kiptum, e seu treinador Gervais Hakizimana morreram em um acidente de carro no oeste do Quênia, que também deixou um terceiro passageiro ferido, informou a polícia neste domingo (11).

"O acidente ocorreu por volta das 23h00 locais [17h00 no horário de Brasília)", disse a polícia.

Kiptum, que estabeleceu o melhor tempo mundial (2 horas e 35 segundos) na maratona de Chicago em outubro passado, tinha 24 anos. Ele estava em fase de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris.

As mesmas fontes policiais indicaram que o corredor estava a caminho de Eldoret, uma cidade no oeste do Quênia.

A morte prematura de Kiptum lembra a de outro grande maratonista do Quênia, Samuel Wanjiru, que também morreu aos 24 anos.

Wanjiru, campeão olímpico em 2008 em Pequim, morreu em 2011 após cair de uma varanda.

O recorde mundial anterior da maratona pertencia ao também queniano Eliud Kipchoge, com 34 segundos a mais que Kiptum.

