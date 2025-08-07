A- A+

Futebol Kelvin não se recupera de lesão na coxa e desfalca Náutico diante do Londrina Atacante era cotado para ser substituto de Vinícius, suspenso, mas será poupado; Bolt, Kayon e Marquinhos brigam pela vaga

Cotado para ser o substituto de Vinícius, que está suspenso, para a partida diante do Londrina, domingo (10), no Vitorino Dias, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Kelvin terá que aguardar um pouco mais para retornar aos gramados. O jogador, que se recupera de uma lesão de grau um no músculo adutor da coxa esquerda, não viajará com a delegação alvirrubra para o Paraná.

“Kelvin não estará apto. Até esperava que viesse a campo (no treinamento), mas a gente enxergou como um risco grande”, afirmou o auxiliar-técnico, Guilherme dos Anjos.

Sem o atacante, o técnico Hélio dos Anjos tem três opções para formar o setor ao lado de Hélio Borges, Patrick Allan e Paulo Sérgio: Marquinhos, Kayon e Igor Bolt.



Além de Kelvin, o Timbu não terá o zagueiro Mateus Silva, lesionado, e o lateral-esquerdo Igor Fernandes, suspenso. João Maistro e Raimar devem ser os substitutos. Já Lucas Cardoso sofreu uma lesão no joelho e só deve voltar aos gramados em setembro, sendo substituído por Patrick.

