Mundial de Boxe Keno, Holyfield e Shuga seguem na disputa do Mundial de boxe olímpico masculino As finais do torneio estão marcadas para serem realizadas entre os dias 13 e 14 de maio

Na disputa pelas medalhas do Mundial de Boxe Olímpico, sediado em Tashkent, no Uzbequistão, a delegação brasileira segue vive em três disputas, com os pugilistas Keno Marley (92kg), Wanderson "Shuga" Oliveira (71kg) e Wanderley Pereira (75kg). Abner Teixeira, medalhista olímpico, Yuri Falcão, Michael Trindade e Luiz "Bolinha" Oliveira já foram eliminados.

Nesta segunda-feira (8), Keno Marley, medalhista de prata no mundial anterior na categoria até 86kg, derrotou o sírio Alaa Ghoussoun, por 5:0, decisão unânime dos juízes. O baiano mostrou mais recursos técnicos e maior entendimento da distância para o oponente. Além disso, frustou a maioria das investidas que o sírio tentou ao encurtar a distância e ainda conectava alguns bons golpes de encontro, como um ainda no primeiro round que fez o protetor bucal do adversário sair pela boca.

Com o triunfo deste segunda, Keno avançou às quartas de final e está a uma vitória de garantir uma medalha no Mundial. Os lutadores que chegam às semifinais já são medalhistas, pois no boxe olímpico não há disputa de terceiro lugar. O boxeador volta ao ringue na quarta-feira (10), quando enfrenta o russo Muslim Gazhimagomedov.

Outros representantes que ainda seguem na competição, Wanderley "Holyfield" Pereira (75kg) e Wanderson "Shuga" Oliveira (71kg) fazem confrontos válidos pelas oitavas de final nesta terça-feira (9). Wanderson enfrenta Aliaksandr Radzionau, de Belarus, às 7h45. Já Wanderley luta contra o cazaque Nurkanat Raiys às 12h45. Ambas as lutas são transmitidas pelo Canal Olímpico do Brasil.

